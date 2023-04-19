«Мне выставили условие: если не отказываюсь от российского гражданства, то теряю право отбираться на Олимпиаду». Полстяная об уходе из сборной Латвии

Теги художественная гимнастика Лос-Анджелес-2028 Елизавета Полстяная сборная Латвии (художественная гимнастика) Гимнастика

Гимнастка Полстяная рассказала, как ее заставляли отказаться от российского гражданства.

Елизавета Полстяная выросла в России, но в 2018 году получила гражданство Латвии и с тех пор представляла ее на международных турнирах по художественной гимнастике. В 2022-м она заявила, что ей не дают выступать за латвийскую сборную из-за наличия российского паспорта.

– Правильно ли я понимаю, что главной причиной завершения карьеры стало осознание, что вы не сможете выступить на Олимпиаде?

– Да, моей основной целью было попадание на Игры в Париж. А мне выставили условие: если я не отказываюсь от российского гражданства, то теряю право отбираться на Олимпиаду. А без этого моя спортивная карьера теряла смысл.

– Не было ли варианта уехать куда-то в третью страну?

– Был вариант. После чемпионата мира появилось предложение. На меня вышли представители страны, сказали, что у них не так сложно получить гражданство. Но в нашем виде спорта существует карантин – два или три года. Мне это не подходило, потому что я, опять же, не могла отобраться на Олимпиаду. А загадывать на Лос-Анджелес-2028… Не в художественной гимнастике, – сказала Полстяная.

Спортсменка объяснила, почему не стала отказываться от российского паспорта.

«Меня так воспитали. Да, я родилась в Латвии, но выросла в России. Свой путь в спорте начала здесь, и все, что показывала на международной арене, – это работа российских тренеров. Здесь живет моя семья, здесь мои друзья.

Если бы я отказалась от российского паспорта, то это, во-первых, было бы некрасиво по отношению к тренерам, которые меня воспитали. Во-вторых, мне пришлось бы отрезать себя от семьи, а я не понимаю, как вообще можно делать выбор между семьёй и карьерой. Семья для меня намного важнее», – добавила она.

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18 комментариев

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flash166
Сейчас , Елизавета , тут тебе объяснят в чем ты не права.
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Wasp 13
Ответ privet100
Правильно сделала. Такие "латыши" нам не нужны.
А она отказалась от паспорта Латвии?
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Титюля
Было предложение получить 3-й паспорт, но в гимнастике карантин, 2 или 3 года. Так что не срослось. Буду жить пока с двумя паспортами, ни от одного отказываться не буду.
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Утконос Никифорович
уже полгода одни и теже интервью дает
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LSV
Вот оно - настоящее лицо латвийской дЭмократий.
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Wasp 13
Ответ R Kukhov
От Латвийского гражданства то отказалась?
Вряд ли, от паспорта Евросоюза не отказываются.
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Wasp 13
Ответ Bleffinho
молодец, есть самоуважение у человека
Уважает себя, молодец.
Но от паспортов не отказывается.
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Bleffinho
молодец, есть самоуважение у человека
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Bleffinho
Ответ Makhasamatman Buch
Дура
самокритично
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exzi-i
Ответ Утконос Никифорович
уже полгода одни и теже интервью дает
Одно и то же спрашивают, одно и то же отвечает.
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