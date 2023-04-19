«Мне выставили условие: если не отказываюсь от российского гражданства, то теряю право отбираться на Олимпиаду». Полстяная об уходе из сборной Латвии
Гимнастка Полстяная рассказала, как ее заставляли отказаться от российского гражданства.
Елизавета Полстяная выросла в России, но в 2018 году получила гражданство Латвии и с тех пор представляла ее на международных турнирах по художественной гимнастике. В 2022-м она заявила, что ей не дают выступать за латвийскую сборную из-за наличия российского паспорта.
– Правильно ли я понимаю, что главной причиной завершения карьеры стало осознание, что вы не сможете выступить на Олимпиаде?
– Да, моей основной целью было попадание на Игры в Париж. А мне выставили условие: если я не отказываюсь от российского гражданства, то теряю право отбираться на Олимпиаду. А без этого моя спортивная карьера теряла смысл.
– Не было ли варианта уехать куда-то в третью страну?
– Был вариант. После чемпионата мира появилось предложение. На меня вышли представители страны, сказали, что у них не так сложно получить гражданство. Но в нашем виде спорта существует карантин – два или три года. Мне это не подходило, потому что я, опять же, не могла отобраться на Олимпиаду. А загадывать на Лос-Анджелес-2028… Не в художественной гимнастике, – сказала Полстяная.
Спортсменка объяснила, почему не стала отказываться от российского паспорта.
«Меня так воспитали. Да, я родилась в Латвии, но выросла в России. Свой путь в спорте начала здесь, и все, что показывала на международной арене, – это работа российских тренеров. Здесь живет моя семья, здесь мои друзья.
Если бы я отказалась от российского паспорта, то это, во-первых, было бы некрасиво по отношению к тренерам, которые меня воспитали. Во-вторых, мне пришлось бы отрезать себя от семьи, а я не понимаю, как вообще можно делать выбор между семьёй и карьерой. Семья для меня намного важнее», – добавила она.
Но от паспортов не отказывается.