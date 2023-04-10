Яна Кудрявцева: «У меня было два флажка в системе ADAMS. У мужа тоже было»

Яна Кудрявцева рассказала, что у нее были проблемы с допинг-контролем во время спорта.

– У меня даже было два флажка в системе ADAMS.

– Так, откуда?

– Проблема не в употреблении допинга, а в том, что я по технике – вообще полный ноль. И так до сих пор. Знаю, где чайник включается, и все. Там же электронный дневник, который надо заполнять. Все это вела Рита Мамун.

– Серьезно?

– Да, она заполняла себе, и не должна же была постоянно помнить про меня. Если забывала ее попросить, Рита могла не сделать.

– То есть приезжали допинг-офицеры, а тебя нет на месте, потому что не сообщила свое местонахождение.

– Да. А четыре флажка – это дисквалификация.

– Даже три, а у тебя – два.

– У мужа (Дмитрия Кугрышева) тоже было. На тоненького, я люблю такое.

– Не было жим-жим, что еще один флажок – и все, никуда не едешь?

– Ну… нет, – сказала 13-кратная чемпионка мира в интервью Алле Шишкиной.