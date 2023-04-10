Кудрявцева о пластике груди: «Как закончила со спортом, сразу пошла. Сейчас понимаю, что это совсем необязательно, но тогда у меня был комплекс»

Теги художественная гимнастика сборная России (художественная гимнастика) Яна Кудрявцева Гимнастика

Гимнастка Яна Кудрявцева рассказала, почему решила сделать пластику груди.

– Вижу, что ты сделала губы. В интернете еще прочитала про грудь. Это правда?

– Да, грудь делала.

– Зачем? По просьбе мужа или твое собственное желание?

– Это еще задолго до появления Димы (Кугрышева) произошло, в 18 лет. В первый день, как исполнилось.

– Подожди, на 18-летие у тебя же была операция на ноге.

– Не, обманываю, грудь – в 19. Как закончила, сразу пошла. Сейчас со временем понимаю, что это совсем необязательно. Но тогда у меня был какой-то комплекс, от которого хотелось избавиться. Вот, прибегла к такому способу.

– Избавилась?

– На какое-то время – да. Но потом поняла, что это не самое главное. У меня родители очень были против. Я тогда какое-то время жила в Питере. Только сделала операцию, как ко мне прилетела мама. А обычно после такого нужно носить специальный корсет. Помню, встретила маму вся сгорбленная. Она спросила: «Что со спиной? Что случилось?» Она не знала, я ей призналась. Мама упала на колени, спросила: «Господи, зачем?» С трудом переживала этот момент, она не верила до последнего.

– А губы? Ты же всегда была красивой девочкой.

– Губы делала давно, еще года два назад. И никак не могу закончить – надо вкалывать, чтобы это все ушло.

– А, надо вкалывать, чтобы пришло, а потом колоть, чтобы ушло?

– Я делала губы, когда еще тренировалась. Помню, много хейта по этому поводу получила.

– Серьезно? Что писали?

– Ну у меня просто дикция такая, речь немного не чистая. Часто пишут, что рот кривой, но у меня с детства так, а не из-за того, что я что-то перекачала. Просто когда начинаю переживать – у людей же это по-разному проявляется – немного кривится рот, – сказала 13-кратная чемпионка мира в интервью Алле Шишкиной. 

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22 комментария

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Ola BP
Ответ AlexZhano__
С чего вообще женщины взяли, что накаченные губы - это привлекательно? Неужели это кому-то нравится?
Для меня это прям главная загадка. Я не встретил ни одного мужика, который бы сказал, что утиные губы это классно.
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Atsuktuvas
"Нет, такой хоккей нам не нужен!" (с)
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d3fstqd
Ответ Идеальный шторм
Да, умом Яну Бог явно обделил. Татуировки, губы, грудь - даже чего-то одного уже достаточно для диагноза ТП. А уж когда есть все три признака😂
А как надо? Без татуировок, груди и губ? Волосы под косынку и монахиней в церковь? Наверное прокалывать уши, красить ногти и волосы - тоже признак ТП? Тебя умом родители тоже не наградили судя по всему. Я не фанат пластической хирургии, но как можно в 2023 году на татуировки открывать рот.
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murzzzzzilka
Ответ AlexZhano__
С чего вообще женщины взяли, что накаченные губы - это привлекательно? Неужели это кому-то нравится?
Раз делают, значит, реально кому-то нравятся эти вареники:))
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jSH
На самом деле это жесть сколько красивых девушек мощно так загружены комплексами по своей внешности :(
Причин много, но конечно инстаграм очень сильно этому сейчас способствует. Считаю что к любым запретам надо очень осторожно подходить, но запрет на фильтры/"фотошоп" - штука к которой мы скорее всего придём рано или поздно. Или лобби на этом зарабатывающее не даст этого сделать и не придём :(
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Onion
Ответ Геннадий Тёкин
На спортсе одна спортивная новость за одной...губы, сиськи)).
Про ЛГБТ зато давно ничего не было ..
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pyatachyok
Ответ AlexZhano__
С чего вообще женщины взяли, что накаченные губы - это привлекательно? Неужели это кому-то нравится?
А с чего сам Путин взял, что высокий рост — это привлекательно? Однако ж носит зачем-то высокий каблук! А разве отсутствие у мужчины морщин — это привлекательно? Однако ж колет! Наверное, что-то в этом все-таки есть?

Кстати, стоит заметить, что она вроде как нашла себе мужа по вкусу, значит не ошиблась?
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art_1
А где фото то, почему тему не раскрыли?
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brig_Mercury
Вот это комплексы у барышни. Интересно кто в неё это вложил, тренер или родители?
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113k
Я подумал, что новость про Леру
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Voltaren
Ответ AlexZhano__
С чего вообще женщины взяли, что накаченные губы - это привлекательно? Неужели это кому-то нравится?
Им косметолухи втирают эти идеи, чтоб бабла на них заработать
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MosesPray
Как-то мало секса на спортсе
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mitos
Ответ AlexZhano__
С чего вообще женщины взяли, что накаченные губы - это привлекательно? Неужели это кому-то нравится?
Биология. Инстинкты. Как у макаки)
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Идеальный шторм
Да, умом Яну Бог явно обделил.
Татуировки, губы, грудь - даже чего-то одного уже достаточно для диагноза ТП. А уж когда есть все три признака😂
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Kareglazaya
Жаль людей, которые настолько себя не любят, что с 18-летнего возраста начинают перекраивать... Терпеть все эти болезненные процедуры, наркоз и пр., и ради чего? Ради весьма сомнительных понятий красиво-некрасиво...
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Идеальный шторм
Ответ AlexZhano__
С чего вообще женщины взяли, что накаченные губы - это привлекательно? Неужели это кому-то нравится?
Еще больше удивляет мода на вымя
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MaxBridge
Ответ AlexZhano__
С чего вообще женщины взяли, что накаченные губы - это привлекательно? Неужели это кому-то нравится?
С того что это действительно выигрышно смотрится когда естественно пухлые губы. Ну как у Джоли условно. Проблема в том что у большинства девушек этого нет а им хочется. Ну и общество навязывает стереотип о красоте
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LIVERPOOL18921503/25052005
По пути Юлии Началовой идет. Родителей ей совсем не жалко
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tyuiop tyuiop
Ответ AlexZhano__
С чего вообще женщины взяли, что накаченные губы - это привлекательно? Неужели это кому-то нравится?
есть отрасль где это требуется
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Геннадий Тёкин
На спортсе одна спортивная новость за одной...губы, сиськи)).
+4
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AlexZhano__
С чего вообще женщины взяли, что накаченные губы - это привлекательно? Неужели это кому-то нравится?
+59
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Ебздрогыч
У меня недавно был диалог с приятелем:
- что девушке на 8 марта подарил?
- деньги на губы.
- Правильно, на день рождения подари деньги на грудь, на новый год - на задницу, так за год бабу себе и соберешь!
+15
-5
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