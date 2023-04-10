Кудрявцева о пластике груди: «Как закончила со спортом, сразу пошла. Сейчас понимаю, что это совсем необязательно, но тогда у меня был комплекс»
Гимнастка Яна Кудрявцева рассказала, почему решила сделать пластику груди.
– Вижу, что ты сделала губы. В интернете еще прочитала про грудь. Это правда?
– Да, грудь делала.
– Зачем? По просьбе мужа или твое собственное желание?
– Это еще задолго до появления Димы (Кугрышева) произошло, в 18 лет. В первый день, как исполнилось.
– Подожди, на 18-летие у тебя же была операция на ноге.
– Не, обманываю, грудь – в 19. Как закончила, сразу пошла. Сейчас со временем понимаю, что это совсем необязательно. Но тогда у меня был какой-то комплекс, от которого хотелось избавиться. Вот, прибегла к такому способу.
– Избавилась?
– На какое-то время – да. Но потом поняла, что это не самое главное. У меня родители очень были против. Я тогда какое-то время жила в Питере. Только сделала операцию, как ко мне прилетела мама. А обычно после такого нужно носить специальный корсет. Помню, встретила маму вся сгорбленная. Она спросила: «Что со спиной? Что случилось?» Она не знала, я ей призналась. Мама упала на колени, спросила: «Господи, зачем?» С трудом переживала этот момент, она не верила до последнего.
– А губы? Ты же всегда была красивой девочкой.
– Губы делала давно, еще года два назад. И никак не могу закончить – надо вкалывать, чтобы это все ушло.
– А, надо вкалывать, чтобы пришло, а потом колоть, чтобы ушло?
– Я делала губы, когда еще тренировалась. Помню, много хейта по этому поводу получила.
– Серьезно? Что писали?
– Ну у меня просто дикция такая, речь немного не чистая. Часто пишут, что рот кривой, но у меня с детства так, а не из-за того, что я что-то перекачала. Просто когда начинаю переживать – у людей же это по-разному проявляется – немного кривится рот, – сказала 13-кратная чемпионка мира в интервью Алле Шишкиной.
Причин много, но конечно инстаграм очень сильно этому сейчас способствует. Считаю что к любым запретам надо очень осторожно подходить, но запрет на фильтры/"фотошоп" - штука к которой мы скорее всего придём рано или поздно. Или лобби на этом зарабатывающее не даст этого сделать и не придём :(
Кстати, стоит заметить, что она вроде как нашла себе мужа по вкусу, значит не ошиблась?
Татуировки, губы, грудь - даже чего-то одного уже достаточно для диагноза ТП. А уж когда есть все три признака😂
- что девушке на 8 марта подарил?
- деньги на губы.
- Правильно, на день рождения подари деньги на грудь, на новый год - на задницу, так за год бабу себе и соберешь!