Далалоян об условиях МОК: «Это уже просто смешно. Такое впечатление, что российских спортсменов хотят максимально унизить»

Артур Далалоян считает, что критерии МОК унизительны для российских спортсменов

Олимпийский чемпион Токио-2020 по спортивной гимнастике Артур Далалоян высказался об условиях для допуска россиян к международным соревнованиям.

– Артур, МОК (Международный олимпийский комитет) озвучил свои рекомендации по возвращению российских атлетов на мировые старты. Что вы думаете о них?

– Ничего хорошего. Получается, что часть спортсменов могут отобраться на Олимпиаду, а большинство изначально остается без Олимпийских игр. Атлетов наших игровых видов спорта полностью отстранили. Ничем МОК не порадовал.

– Покидать систему «Динамо» ради возможного допуска к международным стартам Вы не намерены?

– Для меня это несерьезная постановка вопроса. «Динамо» – мой клуб с детства. Конечно, я не откажусь от него. Хочется надеяться, что наш ОКР (Олимпийский комитет России) и Минспорта будут сражаться. Наверняка это еще не последние рекомендации перед Олимпиадой-2024. Все может измениться.

А вообще, это уже просто смешно. Такое впечатление, что российских спортсменов просто хотят максимально унизить.

– Выходит так, что, если ничего не изменится, Вы на Олимпиаду-2024 не едете?

– Если рекомендации не изменятся, то да, мало кто сможет поехать. Посмотрим. Может, ситуация поменяется. Как я понимаю, по нынешним рекомендациям нам также запрещено выступать в командном первенстве. Это тоже обидно, – сказал Далалоян.

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