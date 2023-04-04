Олимпийский чемпион Далалоян: «Мне очень нравится формат Медиалиги. Может, в ближайшем будущем получится сыграть»

Гимнаст Артур Далалоян рассказал о желании сыграть в футбольной Медиалиге

«Разговоры об этом были, и я даже готов был сыграть, но соревновательный график не позволил. Посмотрим, может, в ближайшем будущем получится.

Мне очень нравится формат Медиалиги. То, что там играют известные люди, настоящие звезды. За этим интересно наблюдать», – сказал олимпийский чемпион Токио-2020 по спортивной гимнастике.

«Вообще, я часто играю в футбол. По крайней мере весной и летом, когда погода хорошая. В детстве мог на футбольном поле пробыть с 10 утра до 10 вечера.

Сейчас, конечно, мы с ребятами арендуем коробку и играем там, а не просто во дворе. Бывает, что гимнасты сборной России играют в футбол прямо на базе, на «Озере Круглое».

Давид Белявский очень любит играть. Я предпочитаю играть в нападении, а на воротах у нас чаще всего Денис Аблязин. Он здоровый, накачанный, ха-ха», – добавил Далалоян.