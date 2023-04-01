Валентина Родионенко: «Нас еще не допустили, так что украинцы рано волнуются. Если не хотят выступать – не надо, мы от этого ничего не потеряем»

Теги спортивная гимнастика МОК Женская сборная России по спортивной гимнастике сборная России по спортивной гимнастике Олимпийская сборная России сборная Украины Валентина Родионенко сборная Украины жен сборная Украины Париж-2024 Политика Гимнастика

Валентина Родионенко отреагировала на запрет украинским спортсменам соревноваться с россиянами.

Ранее член исполкома НОК Украины и министр правительства страны Олег Немчинов сообщил, что украинцы не будут участвовать в отборочных олимпийских соревнованиях с участием россиян.

«Нам вообще не надо обращать на это внимание. Прежде всего, нас еще не допустили, так что украинцы рано волнуются. Если не хотят выступать – не надо, мы от этого ничего не потеряем. А вот украинский спорт потеряет, правильно все говорят в МОК. Может, они страхуются, понимая, что им трудно будет попасть в Париж.

В любом случае для нас самое важное — чтобы допустили нас. Нет сомнений, что попадем на Олимпиаду, лишь бы только допустили», – сказала старший тренер сборной России по спортивной гимнастике.

МОК все-таки возвращает Россию! Но условия допуска – беспощадные

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alestern
«Лишь бы допустили» - надеюсь она имеет ввиду не в нейтральном статусе? Или ей всё равно как допустят, «лишь бы допустили»?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий