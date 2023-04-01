Валентина Родионенко: «Нас еще не допустили, так что украинцы рано волнуются. Если не хотят выступать – не надо, мы от этого ничего не потеряем»
Валентина Родионенко отреагировала на запрет украинским спортсменам соревноваться с россиянами.
Ранее член исполкома НОК Украины и министр правительства страны Олег Немчинов сообщил, что украинцы не будут участвовать в отборочных олимпийских соревнованиях с участием россиян.
«Нам вообще не надо обращать на это внимание. Прежде всего, нас еще не допустили, так что украинцы рано волнуются. Если не хотят выступать – не надо, мы от этого ничего не потеряем. А вот украинский спорт потеряет, правильно все говорят в МОК. Может, они страхуются, понимая, что им трудно будет попасть в Париж.
В любом случае для нас самое важное — чтобы допустили нас. Нет сомнений, что попадем на Олимпиаду, лишь бы только допустили», – сказала старший тренер сборной России по спортивной гимнастике.
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