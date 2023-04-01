Татьяна Тарасова: «Нам плевать, хотят украинцы с нами соревноваться или нет. Их право, как нас это касается?»

отреагировала на запрет украинским спортсменам соревноваться с россиянами.

Ранее член исполкома НОК Украины и министр правительства страны Олег Немчинов сообщил, что украинцы не будут участвовать в отборочных олимпийских соревнованиях с участием россиян.

«Нам плевать, хотят они с нами соревноваться или нет. Их право, как нас это касается?

Они не из-за нас отказываются, а из-за себя. Им предлагают участвовать, а они не хотят. Пусть будет так.

Не думаю, что МОК сможет как-то повлиять на их позицию», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.

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