Татьяна Тарасова: «Нам плевать, хотят украинцы с нами соревноваться или нет. Их право, как нас это касается?»
Татьяна Тарасова отреагировала на запрет украинским спортсменам соревноваться с россиянами.
Ранее член исполкома НОК Украины и министр правительства страны Олег Немчинов сообщил, что украинцы не будут участвовать в отборочных олимпийских соревнованиях с участием россиян.
«Нам плевать, хотят они с нами соревноваться или нет. Их право, как нас это касается?
Они не из-за нас отказываются, а из-за себя. Им предлагают участвовать, а они не хотят. Пусть будет так.
Не думаю, что МОК сможет как-то повлиять на их позицию», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.
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