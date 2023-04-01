Татьяна Тарасова: «Нам плевать, хотят украинцы с нами соревноваться или нет. Их право, как нас это касается?»

Теги Татьяна Тарасова МОК Олимпийская сборная России сборная Украины Париж-2024 НОК Украины Политика Фигурное катание

Татьяна Тарасова отреагировала на запрет украинским спортсменам соревноваться с россиянами.

Ранее член исполкома НОК Украины и министр правительства страны Олег Немчинов сообщил, что украинцы не будут участвовать в отборочных олимпийских соревнованиях с участием россиян.

«Нам плевать, хотят они с нами соревноваться или нет. Их право, как нас это касается?

Они не из-за нас отказываются, а из-за себя. Им предлагают участвовать, а они не хотят. Пусть будет так.

Не думаю, что МОК сможет как-то повлиять на их позицию», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.

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13 комментариев

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Toba Door
Даже если допустят, наши спортсмены будут выглядеть изгоями, с ними и так не особо общались, а теперь хейт на всех уровнях, это как наш ФК бомонд пятый год на загитову наезжает
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askarik1992
Ответ Toba Door
От того что спортсмены не соревнуются на международном уровне никто не умирает, главное чтобы мир был
Мира не будет полно войн в мире идет
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MyCA
ТАТ продолжает косплеить верблюда
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JL JL
Не только наплевать, но, и, напукать. Любопытно, сколько раз в день она это делает?
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Лакс
понял тут, что могу спокойно писать неотличимые ответы за ТАТ.)) Ну или это может делать любой желающий, потому что известны её стандартные фразы и реакции.
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Toba Door
От того что спортсмены не соревнуются на международном уровне никто не умирает, главное чтобы мир был
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Toba Door
Ответ tanya_1111
Фаина Раневская: "Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой воспитанной тварью"
Если вы о тат она ругается матом, и является вторым
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Саша Кутузова
Уровень дискуссии от заслуженного тренера СССР.
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Olga.t
Ну, если на всех плевать, то у нас останутся только внутренние старты. Неужели ТАТ при таком отношении надеется на международные?
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tanya_1111
Ответ Кондаша42
Жаргон на уровне ... вам плевать, ну тогда соревнуйтесь на чемпионских высотах.
Фаина Раневская: "Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой воспитанной тварью"
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sabina_katarina
Тарасова уже год плюётся на всех, как ещё не захлебнулась от собственной злобы.
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Кондаша42
Жаргон на уровне ... вам плевать, ну тогда соревнуйтесь на чемпионских высотах.
+5
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Viks
"как нас это касается?" --- Сама не догадываешься? - Они давят на МОК, что может привести в его ещё более жёской позиции в отношении вас. И уж тем более не к смягчению.
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