МОК о запрете украинским спортсменам участвовать в олимпийском отборе с россиянами: «Это только навредит украинскому спортивному сообществу»

Теги МОК Олимпийская сборная России сборная Украины Париж-2024 НОК Украины Политика Р-Спорт Легкая атлетика

В МОК отреагировали на запрет украинским спортсменам соревноваться с россиянами.

Ранее член исполкома НОК Украины и министр правительства страны Олег Немчинов сообщил, что Украина не будет участвовать в отборочных олимпийских соревнованиях с участием россиян.

«Если такое решение будет реализовано, это только навредит украинскому спортивному сообществу и никоим образом не повлияет на прекращение военных действий, которые так яростно осуждает МОК.

Мы всегда утверждали, что правительства не должны решать, какие спортсмены могут участвовать в международных соревнованиях.

В случае реализации такое решение также противоречило бы позиции ряда украинских спортсменов и других членов олимпийского сообщества. Ряд украинских спортсменов уже заявили, что выступают против бойкотов», – сообщили в МОК.

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51 комментарий

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Фёдор Кузнецов
Ответ tyuiop tyuiop
чувак, тут половина новостей про мудрика, вторая про усика🤣🤣🤣
Это проблема сайта что он пиарит посредственного футболиста
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Виктор Ш.
Ответ Месси из Сибири
"Если предположить, что потери военных ВСУ около 100 тысяч за год, это значит, что за 10 лет потери Украины будут всего 1 миллион человек, это 3% от населения" - Марков. За 10 лет РФ несколько раз рухнуть успеет. Нет, на Украине в "суровую" реальность никто не поверит, зря надеетесь.
3 процента от чего…? Там 40 млн было в 2001 году, все эти годы неуклонно население уменьшалось всеми возможными способами. с началом сво реальное население вообще не более 10-15 млн на текущий момент, и оно продолжает сокращаться. Поэтому эти расчеты - пыль. Как и ахинея про развал за 10 лет - есть слишком много процессов, делающих этот вариант невероятным.
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Месси из Сибири
Ответ Maxim Vasnechov
Так это нормально. Русский язык за пределами РФ никому нафиг не нужен, он умирает по всему бывшему СССР. Молодёжь предпочитает английский, английские фильмы и литературу. Да и церковь Гундяева полностью себя дискредитировала. Странно видеть в этом какую-то злонамеренную работу, кто виноват что современные русские фильмы и книги, или агитки, или простое копирование западных?
Ну так вводите сразу английский?
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VMX1389
Ответ Виктор Ш.
Ну например представьте, что родственники всех тех украинских мужиков, кто якобы пропал без вести, поймет и поверит в суровую реальность? Когда эти люди поймут сколько лет и какой ценой им врали квнщики у власти? Про эти призраки Киева, про банку огурцов и дроны, про працюющее пво по своим домам, про кондиционеры и многое-многое другое. Та альтернативная реальность, в которой пребывает несчастная страна, не может существовать вечно.
А как они врали? , что Россия нападет? Ну так Россия и напала, сейчас не про причины, а то что они говорили,
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Месси из Сибири
Ответ VMX1389
Ну когда наши лидеры заявляют что Украины не существует ее придумали, Украинского народа нет, это русские, как-то тоже баллов не добавляет, если что, и неплохо так используется в их пропаганде, да и концепция Русского мира для многих непонятна, до сих пор, а экономически мы явно не Штаты, или Китай
Наши лидеры заявляют и делают как раз обратное. Когда взяли Херсон набегом, украинские флаги три месяца висели, всё снять не могли, хорошую Украину делали. В Херсонской и Запорожской областях наши власти упорно пытаются продолжить обучать детей на "родном украинском языке", а ставка в политике сделана на Медведчука - украинского националиста и сына бойца ОУН. Не рассказывайте чепуху про "наших" лидеров. Больших украинцев, чем они, даже на Украине нет.
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Maxim Vasnechov
Ответ Месси из Сибири
Самое удивительное, что украинствующие лидеры никогда не скрывали своих целей. Это - полный отрыв территории и населения, занимаемой Украиной от России. Превращение Украины в эдакую новую Чехию, где люди не понимают русского языка, не читают русской литературы, не смотрят русские фильмы. Работа методично и успешно ведётся по нескольким направлениям. Искоренение русского языка, смена православия на униатство. В дальнейших планах - также переход на латинку.
Так это нормально. Русский язык за пределами РФ никому нафиг не нужен, он умирает по всему бывшему СССР. Молодёжь предпочитает английский, английские фильмы и литературу. Да и церковь Гундяева полностью себя дискредитировала.
Странно видеть в этом какую-то злонамеренную работу, кто виноват что современные русские фильмы и книги, или агитки, или простое копирование западных?
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Maxim Vasnechov
Ответ Gepard_GRIN
Хуже. Их будут выдаивать и выжимать досуха те, кто сейчас даёт им кредиты.
Откуда дровишки? Мнение о кредиторах на уровне журнала крокодил.
Это намного лучше для них, чем жить в составе РФ, или как РБ.
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Месси из Сибири
Ответ Виктор Ш.
Ну например представьте, что родственники всех тех украинских мужиков, кто якобы пропал без вести, поймет и поверит в суровую реальность? Когда эти люди поймут сколько лет и какой ценой им врали квнщики у власти? Про эти призраки Киева, про банку огурцов и дроны, про працюющее пво по своим домам, про кондиционеры и многое-многое другое. Та альтернативная реальность, в которой пребывает несчастная страна, не может существовать вечно.
"Если предположить, что потери военных ВСУ около 100 тысяч за год, это значит, что за 10 лет потери Украины будут всего 1 миллион человек, это 3% от населения" - Марков. За 10 лет РФ несколько раз рухнуть успеет. Нет, на Украине в "суровую" реальность никто не поверит, зря надеетесь.
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Александр Суходолов
Ответ tyuiop tyuiop
чувак, тут половина новостей про мудрика, вторая про усика🤣🤣🤣
Ну я почему-то подумал про Кличко😁😁😁😁
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Александр Суходолов
Ответ vasilijs
В России и Беларуси вообще по одному.
Ууу совсем туго у вас с сооброжаловкой
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VMX1389
Ответ Месси из Сибири
Самое удивительное, что украинствующие лидеры никогда не скрывали своих целей. Это - полный отрыв территории и населения, занимаемой Украиной от России. Превращение Украины в эдакую новую Чехию, где люди не понимают русского языка, не читают русской литературы, не смотрят русские фильмы. Работа методично и успешно ведётся по нескольким направлениям. Искоренение русского языка, смена православия на униатство. В дальнейших планах - также переход на латинку.
Ну когда наши лидеры заявляют что Украины не существует ее придумали, Украинского народа нет, это русские, как-то тоже баллов не добавляет, если что, и неплохо так используется в их пропаганде, да и концепция Русского мира для многих непонятна, до сих пор, а экономически мы явно не Штаты, или Китай
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dimitrii36
Ответ Kadiy
странно, что Украину не хотят дисквалифицировать за то, что руководство страны вмешивается в спорт. хотя они ущемляют права своих спортсменов, если они будут участвовать
да просто всё, единой Украины уже нет порядком как, гуляй - поле одним словом
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Виктор Ш.
Ответ VMX1389
А что конкретно будет?
Ну например представьте, что родственники всех тех украинских мужиков, кто якобы пропал без вести, поймет и поверит в суровую реальность? Когда эти люди поймут сколько лет и какой ценой им врали квнщики у власти? Про эти призраки Киева, про банку огурцов и дроны, про працюющее пво по своим домам, про кондиционеры и многое-многое другое. Та альтернативная реальность, в которой пребывает несчастная страна, не может существовать вечно.
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Viks
Ответ Леша Волков быстрее Сундбю
Национальный олимпийский комитет. Прецеденты уже были.
НОК за слова министра?
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Viks
Ответ Kadiy
нок Украины.
За что? За слова министра?
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Viks
Ответ Kadiy
запретят участвовать в отборе, где будут российские спортсмены, это значит, спортсмен с их страны готовился, а ему скажут, ты не участвуешь, там россияне. готовился? а нам пофиг.
Цитату читай ещё раз. "если они будут участвовать, они ущемляют права своих спортсменов" --- Вот если они НЕ будут участвовать...
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45_percent
Ответ Лютый альбинос
Даже Днепр в Украину течёт из России.
Значит сама природа задает направление российской армии.
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tyuiop tyuiop
Ответ Kadiy
а на другие стоит финансировать? или тогда вообще спорт не финансируйте, пока у вас война, а то, что это за приоритеты и двойные стандарты?
ну я тоже так считаю, только я тут причем
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Месси из Сибири
Ответ VMX1389
А что конкретно будет?
Самое удивительное, что украинствующие лидеры никогда не скрывали своих целей. Это - полный отрыв территории и населения, занимаемой Украиной от России. Превращение Украины в эдакую новую Чехию, где люди не понимают русского языка, не читают русской литературы, не смотрят русские фильмы. Работа методично и успешно ведётся по нескольким направлениям. Искоренение русского языка, смена православия на униатство. В дальнейших планах - также переход на латинку.
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tyuiop tyuiop
Ответ Evgueniy
Ну конечно, вся мировая история и все классики это и показывает. Как же можно быть таким недалеким...
ты прав, вся культура от Достоевского до Бродского указывала на великорусский шовинизм.
но украинцев можно понять, им сколько совковая пропоганда промывала мозги. то же с белорусами. только прибалты поняли что к чему
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vasilijs
Ответ Александр Кудрявцев
А они вообще были. А ну да забыл про двух клоунов боксёров
В России и Беларуси вообще по одному.
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Kadiy
Ответ tyuiop tyuiop
ну как то странно чтобы страна во время войны тратила деньги не на выживание населения а на содержание спортсменов которые соревнуются с врагом ты бы мог представить такое а 43?
а на другие стоит финансировать? или тогда вообще спорт не финансируйте, пока у вас война, а то, что это за приоритеты и двойные стандарты?
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Леша Волков быстрее Сундбю
Ответ Viks
"странно, что Украину не хотят дисквалифицировать" --- Кого конкретно? Министра?
Национальный олимпийский комитет. Прецеденты уже были.
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Варлампий Варлампий
МОК неадекватно оценивает ситуацию, все чинуши там из комфортных евростран и дальних континентов. Все решения принимаются через призму своего благополучия, а Украина где-то там далеко. Это как если бы россиян спросили, переживают ли они об условном конфликте Боливии и Парагвая. Ответ очевиден
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Kadiy
Ответ Viks
"странно, что Украину не хотят дисквалифицировать" --- Кого конкретно? Министра?
нок Украины.
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