МОК о запрете украинским спортсменам участвовать в олимпийском отборе с россиянами: «Это только навредит украинскому спортивному сообществу»
В МОК отреагировали на запрет украинским спортсменам соревноваться с россиянами.
Ранее член исполкома НОК Украины и министр правительства страны Олег Немчинов сообщил, что Украина не будет участвовать в отборочных олимпийских соревнованиях с участием россиян.
«Если такое решение будет реализовано, это только навредит украинскому спортивному сообществу и никоим образом не повлияет на прекращение военных действий, которые так яростно осуждает МОК.
Мы всегда утверждали, что правительства не должны решать, какие спортсмены могут участвовать в международных соревнованиях.
В случае реализации такое решение также противоречило бы позиции ряда украинских спортсменов и других членов олимпийского сообщества. Ряд украинских спортсменов уже заявили, что выступают против бойкотов», – сообщили в МОК.
Манифест Томаса Баха по России: почему и как нас возвращают в спорт?
Странно видеть в этом какую-то злонамеренную работу, кто виноват что современные русские фильмы и книги, или агитки, или простое копирование западных?
Это намного лучше для них, чем жить в составе РФ, или как РБ.
но украинцев можно понять, им сколько совковая пропоганда промывала мозги. то же с белорусами. только прибалты поняли что к чему