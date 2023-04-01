МОК о запрете украинским спортсменам участвовать в олимпийском отборе с россиянами: «Это только навредит украинскому спортивному сообществу»

В МОК отреагировали на запрет украинским спортсменам соревноваться с россиянами.

Ранее член исполкома НОК Украины и министр правительства страны Олег Немчинов сообщил, что Украина не будет участвовать в отборочных олимпийских соревнованиях с участием россиян.

«Если такое решение будет реализовано, это только навредит украинскому спортивному сообществу и никоим образом не повлияет на прекращение военных действий, которые так яростно осуждает МОК.

Мы всегда утверждали, что правительства не должны решать, какие спортсмены могут участвовать в международных соревнованиях.

В случае реализации такое решение также противоречило бы позиции ряда украинских спортсменов и других членов олимпийского сообщества. Ряд украинских спортсменов уже заявили, что выступают против бойкотов», – сообщили в МОК.

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