Лидия Иванова о критериях МОК: «Я все понимаю, но сердцем не могу принять такого унижения. Нам на пузе приползать на соревнования?!»

Теги спортивная гимнастика МОК Олимпийская сборная России Томас Бах Париж-2024 Лидия Иванова Гимнастика

Двукратная олимпийская чемпионка назвала «унижением» рекомендации МОК в отношении россиян.

Сегодня Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям допустить российских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе – при соблюдении строгих критериев. Однако это не касается представителей силовых и военных ведомств, а также командных видов.

«Очень понимаю сегодняшних спортсменов – когда ты готов проявить все, на что способен, такая готовность у многих, она раз в жизни. Я это все понимаю, но сердцем не могу принять такого унижения. Нам на пузе приползать на эти соревнования?! Не могу я с такими рекомендациями согласиться.

Хочу, чтобы наши спортсмены приняли участие в Олимпиаде, и она от этого только выиграет. Думаю, Томас Бах это тоже понимает, что нужны Игры с сильнейшими спортсменами мира, но я бы на свой характер эти условия не смогла бы принять, – сказала бывшая гимнастка Лидия Иванова.

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2 комментария

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Mechel**
Что же делать?)) прогнуться перед западом или дома лапу сосать?))
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Дэннис Молинарев
Лучше на ракете с ядерной боеголовкой
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