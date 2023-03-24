Ирина Винер: «Мы уже слышали обращение Баха, где он заявлял о нашем возвращении, но все оставалось как было»

Теги художественная гимнастика МОК Ирина Винер Томас Бах сборная России (художественная гимнастика) ВФХГ Гимнастика

Ирина Винер призвала дождаться результатов на фоне заявлений Томаса Баха.

Ранее глава Международного олимпийского комитета (МОК) выступил против принципа «коллективной вины» российских спортсменов.

«Это очень хорошо. Но все зависит от результата. Мы уже несколько раз слышали его обращение, где он заявлял о нашем возвращении, но все оставалось как было.

По фехтованию вроде бы разрешили выступать, но все страны отменяют соревнования, где должен был проходить отбор.

Вот когда они соберутся обсудить окончательное решение – это должно произойти уже в ближайшее время, – тогда и будем обсуждать», – заявила главный тренер сборной России по художественной гимнастике.

В фехтовании вернули Россию – и страны отменяют турниры. И что, ничего нельзя сделать?

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3 комментария

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Viks
По фехтованию вроде бы разрешили выступать, но все страны отменяют соревнования = Проплаченные федерации могут разрешить, но они не последняя инстанция - власти стран купить сложнее.
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Харламов Никита
да россияне много чего слышали 🤷🏼‍♂️
и про опережение Португалии
и про не увеличения пенсионного возраста
и про не изменения конституции
и про не мобилизацию
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Iuasamotu
Нет, товарищ Винер, сейчас Томас Бах уже исправился и осознал свои ошибки. И вместо коллективного наказания российских спортсменов теперь предложит индивидуальные
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