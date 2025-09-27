Художественная гимнастика. Кубок сильнейших. Борисова победила в многоборье, Шаронова – 2-я, Веренич – 3-я
Борисова победила в многоборье на Кубке сильнейших по художественной гимнастике.
Художественная гимнастика
Кубок сильнейших
Казань
Многоборье
1. Мария Борисова (Россия) – 120,000
2. Владислава Шаронова (Россия) – 116,100
3. Дарья Веренич (Беларусь) – 115,900
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
