Художественная гимнастика. Кубок сильнейших. Борисова победила в многоборье, Шаронова – 2-я, Веренич – 3-я

Борисова победила в многоборье на Кубке сильнейших по художественной гимнастике.

Художественная гимнастика Кубок сильнейших Казань Многоборье 1. Мария Борисова (Россия) – 120,000 2. Владислава Шаронова (Россия) – 116,100 3. Дарья Веренич (Беларусь) – 115,900