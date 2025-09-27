  • Спортс
Художественная гимнастика. Кубок сильнейших. Борисова победила в многоборье, Шаронова – 2-я, Веренич – 3-я

Борисова победила в многоборье на Кубке сильнейших по художественной гимнастике.

Художественная гимнастика

Кубок сильнейших

Казань

Многоборье

1. Мария Борисова (Россия) – 120,000

2. Владислава Шаронова (Россия) – 116,100

3. Дарья Веренич (Беларусь) – 115,900

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
Мария Борисова
результаты
Дарья Веренич
Владислава Шаронова
logoсборная России (художественная гимнастика)
художественная гимнастика
Кубок сильнейших
logoсборная Беларуси (художественная гимнастика)
