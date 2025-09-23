Гимнастки Киреева и Щенятская получили нейтральный статус. Ранее FIG их заявки не одобрила

Российские гимнастки Киреева и Щенятская получили нейтральный статус.

Об этом сообщается на сайте Международной федерации гимнастики (FIG).

Ранее представительницам сборной России по художественной гимнастике Карине Киреевой, Милене Щенятской, Владиславе Шароновой, Лале Крамаренко, гимнасту Кириллу Гашкову и тренерам Мариной Стяжкиной, Валентину Суходольскому и Татьяне Грибковой отказали в предоставлении нейтрального статуса.

Федерация гимнастики России (ФГР) подала апелляцию в спортивный арбитражный суд (CAS), но позднее иск был отозван .

Помимо Киреевой и Щенятской, нейтральный статус получили российские батутисты Анна Корнетская, Диана Стрельникова, Мария Михайлова и Кирилл Пантелеев.