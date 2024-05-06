Татарева о недопуске гимнасток: «В нашем виде спорта ничего не сократилось, даже приходит еще больше девочек»

Теги художественная гимнастика Ирина Винер Олимпийская сборная России сборная России (художественная гимнастика) Анастасия Татарева Гимнастика

Олимпийская чемпионка Анастасия Татарева считает, что недопуск сборной России к международным соревнованиям не повлиял на число занимающихся художественной гимнастикой в стране.

«В нашем виде спорта ничего не сократилось, даже приходит еще больше девочек. Это происходит от того, что несмотря на обстоятельства, с которыми мы столкнулись, мы все равно проводим огромное количество различных мероприятий и популяризируем гимнастику.

Что касается моей деятельности, то сейчас я не в тренерстве, хотя и приглашаю девочек для индивидуального разбора элементов, ошибок. Безусловно, я в том числе и вдохновляюсь опытом Ирины Александровны (Винер), но так как я сама прошла тернистый путь от первенства России до Олимпийских игр, мне хочется делиться и своим опытом.

У меня огромный багаж знаний, я знаю, как нужно правильно. Но все-таки тренерство – это не мое. Сейчас я в управленческой деятельности», – рассказала олимпийская чемпионка 2016 года по художественной гимнастике.

В марте 2022 года Международная федерация гимнастики (FIG) отстранила россиян от участия в турнирах под своей эгидой. Позднее спортсменам разрешили выступать в нейтральном статусе, но только в индивидуальных дисциплинах.

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