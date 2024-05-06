Татарева о недопуске гимнасток: «В нашем виде спорта ничего не сократилось, даже приходит еще больше девочек»

Олимпийская чемпионка Анастасия Татарева считает, что недопуск сборной России к международным соревнованиям не повлиял на число занимающихся художественной гимнастикой в стране.

«В нашем виде спорта ничего не сократилось, даже приходит еще больше девочек. Это происходит от того, что несмотря на обстоятельства, с которыми мы столкнулись, мы все равно проводим огромное количество различных мероприятий и популяризируем гимнастику.

Что касается моей деятельности, то сейчас я не в тренерстве, хотя и приглашаю девочек для индивидуального разбора элементов, ошибок. Безусловно, я в том числе и вдохновляюсь опытом Ирины Александровны (Винер), но так как я сама прошла тернистый путь от первенства России до Олимпийских игр, мне хочется делиться и своим опытом.

У меня огромный багаж знаний, я знаю, как нужно правильно. Но все-таки тренерство – это не мое. Сейчас я в управленческой деятельности», – рассказала олимпийская чемпионка 2016 года по художественной гимнастике.

В марте 2022 года Международная федерация гимнастики (FIG) отстранила россиян от участия в турнирах под своей эгидой. Позднее спортсменам разрешили выступать в нейтральном статусе, но только в индивидуальных дисциплинах.

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