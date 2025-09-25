Следователи возбудили уголовное дело после гибели индонезийского гимнаста на тренировочном сборе в Пензе

Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти индонезийского гимнаста.

Гимнаст из Индонезии, находившийся на тренировочном сборе в Пензе, умер после тяжелой травмы шеи. Он получил ее во время упражнения на перекладине, когда неудачно упал в яму с поролоновым наполнением.

«По факту смерти спортсмена – гражданина иностранного государства – в ходе тренировочных сборов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека)», – говорится в телеграм-канале СУ СКР по Пензенской области.

«По данным следствия, 19-летний спортсмен в сопровождении тренера находился на сборах в городе Пензе. 13 сентября 2025 года, выполняя упражнения на перекладине, гимнаст при приземлении в яму с поролоновым наполнителем получил травму шеи.

Молодой человек незамедлительно был госпитализирован в лечебное учреждение, где ему оказывалась квалифицированная медицинская помощь. Через несколько дней от полученной травмы пострадавший скончался. В настоящее время следователями проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», – отмечают в Следственном комитете.

