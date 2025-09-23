  • Спортс
  • Лидия Иванова: «Таль был очень популярен. Когда он выходил, все были прикованы к телевизорам, болела вся страна»
Лидия Иванова: «Таль был очень популярен. Когда он выходил, все были прикованы к телевизорам, болела вся страна»

Лидия Иванова высказалась о популярности советских спортсменов Власова и Таля.

Иванова является олимпийской чемпионкой по спортивной гимнастике Мельбурна-1956 и Рима-1960. Таль в 1960 году выиграл матч за звание чемпиона мира по шахматам, Власов в этом же году стал олимпийским чемпионом по тяжелой атлетике. 

— 1960-й год. Власов выиграл Олимпиаду, Таль стал чемпионом мира по шахматам. Кто из них был популярнее в народе?

— Таль был очень популярен... Болела вся страна за него. Когда Таль выходил, все были прикованы к телевизорам, болела вся страна. Если мы наутро встречались, в институте, школах, на работе, то говорили только о том, что Таль вчера выиграл. Никакой другой темы для разговора не было.

Вот напомнил ты мне Таля... Это была всеобщая боль, за него все были целиком. Я не представляю какого-то гада. который бы не желал ему успеха. Я-то помню! Я абсолютно не в курсе шахмат, я с другого корабля, но помню, как я в институте, на тренировке, мы сидели и просто я уже Е2-Е4 выучила, там схемы эти показывали. Замирала аудитория, когда играл Таль. Талем ты мне перебил всех.

Да, пожалуй, Таль даже был популярнее Власова. Каждый его обсуждал, до трамвайной остановки идя, в метро, не важно. Про Таля мог сказать и дурак, и умный, и необразованный. Таль был мощный, конечно, очень... Юрий Власов, не могу его умалить, тоже был хорош, но не такого уровня, как Таль. Ты Талем мне все перебил.

— Что нам нужно, русским, чтобы снова порождать таких людей, как Парфенов (1) и Власов?

— Рожать для начала. Русский народ — исконно, изначально талантливый народ. Он неожиданный, и умный, и изощренный, блоху вспоминаю, как подковали. Это только русские могут, ни одного такого примера нет. Куда ни сунься, наши лучшие. Музыка — наши лучшие, спорт — наши лучшие, производственники, сталевары — любое направление в жизни бери, и везде мы хороши.

Мечтаю о том, чтобы наши женщины как можно больше рожали, утверждались в жизни, чтобы им мужья попадались настоящие ребята, которые способны любить, содержать семью. И тогда таланты будут множиться, множиться. Это я тебе ерунду сказала, но правду. Оставайтесь в России, русская земля — самая плодородная, самая благородная, самая талантливая, — сказала Иванова. 

(1) Анатолий Парфенов – олимпийский чемпион Мельбурна-1956 по борьбе. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спорт-Экспресс
