Прыжки на батуте. Кубок мира. Нартов выиграл золото, у Бладцевой – серебро
Россиянин Дмитрий Нартов победил на Кубке мира по прыжкам на батуте.
Прыжки на батуте
Кубок мира
Варна, Болгария
Мужчины
1. Дмитрий Нартов (Россия) – 61,580
2. Юсэй Мацумото (Япония) – 61,310
3. Рубен Падилья (США) – 60,090
Женщины
1. Хикару Мори (Япония) – 56,600
2. Анжела Бладцева (Россия) – 56,480
3. Брайони Пейдж (Великобритания) – 56,480
Микст
1. Юсэй Мацумото – Хикару Мори (Япония) – 50,330
2. Анжела Бладцева – Данила Касимов – (Россия) – 50,290
3. Ерлан Тасмагамбетов – Виктория Бутолина (Казахстан) – 49,680
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
