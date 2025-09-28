Прыжки на батуте. Кубок мира. Нартов выиграл золото, у Бладцевой – серебро

Россиянин Дмитрий Нартов победил на Кубке мира по прыжкам на батуте.

Прыжки на батуте Кубок мира Варна, Болгария Мужчины 1. Дмитрий Нартов (Россия) – 61,580 2. Юсэй Мацумото (Япония) – 61,310 3. Рубен Падилья (США) – 60,090 Женщины 1. Хикару Мори (Япония) – 56,600 2. Анжела Бладцева (Россия) – 56,480 3. Брайони Пейдж (Великобритания) – 56,480 Микст 1. Юсэй Мацумото – Хикару Мори (Япония) – 50,330 2. Анжела Бладцева – Данила Касимов – (Россия) – 50,290 3. Ерлан Тасмагамбетов – Виктория Бутолина (Казахстан) – 49,680