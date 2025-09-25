0

Тренер гимнастов Родионенко: «Мы обязательно будем бороться за медали ЧМ»

Валентина Родионенко заявила, что российские гимнасты поборются за медали ЧМ.

Чемпионат мира по спортивной гимнастике пройдет в Джакарте (Индонезия) с 19 по 25 октября. Россияне выступят в нейтральном статусе.

«Никаких медальных планов нет. Самое главное – чтобы не было лишних напряжений. Все-таки четыре года без стартов такого уровня провели. Это очень много. Но бороться за медали мы обязательно будем», – сказала старший тренер сборной России Родионенко.

В состав команды на соревнования вошли 10 человек, включая олимпийскую чемпионку Ангелину Мельникову.

