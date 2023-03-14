Российских спортсменок пригласили на соревнования по художественной гимнастике в Китае

Теги художественная гимнастика Ирина Винер сборная Китая жен сборная России (художественная гимнастика) ВФХГ Гимнастика

Российских спортсменок пригласили выступить на соревнованиях по художественной гимнастике в Китае.

Об этом сообщила главный тренер сборной России и глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер.

«Мы стремимся к тому, чтобы на наши соревнования приехала полноценная сборная Китая по художественной гимнастике. В мае нас пригласили на их местные соревнования, также мы ждем их уже у нас в июле.

Думаю, что в будущем на российские соревнования будут приезжать не только они, так как мы сделали новый клубный формат, а, как известно, к клубам претензий нет, так как федерации к этим турнирам никакого отношения не имеют», – рассказала Винер.

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