Российских спортсменок пригласили на соревнования по художественной гимнастике в Китае

Российских спортсменок пригласили выступить на соревнованиях по художественной гимнастике в Китае.

Об этом сообщила главный тренер сборной России и глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер.

«Мы стремимся к тому, чтобы на наши соревнования приехала полноценная сборная Китая по художественной гимнастике. В мае нас пригласили на их местные соревнования, также мы ждем их уже у нас в июле.

Думаю, что в будущем на российские соревнования будут приезжать не только они, так как мы сделали новый клубный формат, а, как известно, к клубам претензий нет, так как федерации к этим турнирам никакого отношения не имеют», – рассказала Винер.

Россию пригласили на Азиатские игры – там есть пятнашки, волейбол ногами и гонки на лодках-драконах