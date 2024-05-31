Ирина Винер: «Решения по составу на Игры БРИКС еще нет. Впереди еще одно соревнование – имени Евгении Канаевой»

Состав сборной России по художественной гимнастике на Игры БРИКС пока не определен.

Об этом сообщила глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер.

«Решения по составу на Игры БРИКС еще нет, есть еще одно международное соревнование – имени Евгении Канаевой, которое пройдет в Омске (6-9 июня).

У нас вся сборная команда поедет туда. Мы будем составлять эту команду по очкам, которые у нас гимнастки заработали на чемпионате России, на первом и втором этапах Кубка сильнейших и на соревнованиях в Омске. У нас будет подсчет.

Мы продвигаем идею, чтобы у нас в чемпионатах России и на международных соревнованиях участвовали не федерации, а клубы. Мы нацелены на то, чтобы на Игры БРИКС приехали сильнейшие клубы.

Соревнования важные, прогрессивные для того, чтобы художественная гимнастика двигалась вперед», – сказала Винер.

Игры БРИКС пройдут в Казани с 12 по 23 июня.