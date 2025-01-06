Родионенко о завершении карьеры Ильянковой: «Этой гимнастке удалось полностью себя реализовать»
Родионенко считает, что гимнастка Ильянкова реализовала себя в спорте.
Анастасия Ильянкова – чемпионка Европы-2019, серебряный призер Олимпиады-2020 в упражнениях на брусьях. Она объявила о завершении карьеры в возрасте 23 лет.
«Мы знаем, что Анастасия фактически завершила карьеру в спорте, но письменного заявления от нее пока не получали.
Если подводить итоги ее выступления в спорте, то считаю, что этой гимнастке удалось полностью себя реализовать. Можно сказать, что у нее был один сильный снаряд – брусья, и в этом виде она выиграла серебро Олимпиады в Токио. Из-за травм эта спортсменка не могла выступать в многоборье», – сказала старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: ТАСС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем