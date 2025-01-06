Родионенко о завершении карьеры Ильянковой: «Этой гимнастке удалось полностью себя реализовать»

Родионенко считает, что гимнастка Ильянкова реализовала себя в спорте.

Анастасия Ильянкова – чемпионка Европы-2019, серебряный призер Олимпиады-2020 в упражнениях на брусьях. Она объявила о завершении карьеры в возрасте 23 лет.

«Мы знаем, что Анастасия фактически завершила карьеру в спорте, но письменного заявления от нее пока не получали.

Если подводить итоги ее выступления в спорте, то считаю, что этой гимнастке удалось полностью себя реализовать. Можно сказать, что у нее был один сильный снаряд – брусья, и в этом виде она выиграла серебро Олимпиады в Токио. Из-за травм эта спортсменка не могла выступать в многоборье», – сказала старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко .