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Колобков о выборах главы МОК: «Ватанабе – неплохой кандидат, с ним можно работать. Но не уверен, что он фаворит»

Павел Колобков назвал Моринари Ватанабе неплохим кандидатом в президенты МОК.

Выборы главы Международного олимпийского комитета (МОК) пройдут 20 марта в Греции. На пост претендуют семь человек, в том числе глава Международной федерации гимнастики (FIG) Ватанабе, который накануне посетил Россию с официальным визитом.

«По-человечески Ватанабе – очень приятный человек, с ним всегда интересно общаться. В личных и публичных контактах он всегда отдавал должное российской школе гимнастики – как спортивной, так и художественной. Пожалуй, из всех президентов международных федераций он чаще остальных приезжал к нам.

Если оценивать его приезд как кандидата на пост главы МОК, то это предвыборная поездка. Он неплохой кандидат, с ним можно работать. Но не уверен, что он является фаворитом. Что касается заявлений Ватанабэ, то из них никаких выводов сделать невозможно. Что и как именно о собирается делать, непонятно», – сказал бывший министр спорта России Колобков.

«До выборов осталось не так много времени, поэтому сложно сказать, приедут ли в Россию и другие кандидаты, кроме Ватанабе. В любом случае его визит очень приятный, мы всегда рады принимать у себя глав международных спортивных федераций. То есть эмоционально событие хорошее, но есть ли от него практическая польза, ответа мы пока не получили.

Возможно, Ватанабе говорил что-то в личном общении. Думаю, на данный момент ни один из кандидатов не будет делать резких заявлений. Это было предсказуемо. Но Ватанабе точно понимает, что без наших спортсменов ни одни соревнования не могут быть полноценными», – отметил Колобков.

7 претендентов на пост главы МОК: главный сюрприз – британский миллиардер, который зачехлил наши лыжи

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «ВсеПроСпорт»
Моринари Ватанабе
logoМОК
FIG
logoПавел Колобков
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