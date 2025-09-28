Вице-президент ФГР Макаров: «На турнирах отношение к нашим спортсменам великолепное, но с визами сложно. Каждый раз вопросы – дадут визу или не дадут»

Вице-президент ФГР рассказал, с какими трудностями сталкиваются российские батутисты.

Николай Макаров – старший тренер сборной России по прыжкам на батуте и член технического комитета Международной федерации гимнастики.

«В соревнованиях по прыжкам на батуте изменились правила, изменилась оценка трудности многих элементов, прежде всего тройных сальто и вращений, но, к сожалению, мы по этому пути пошли с опозданием, и теперь приходится догонять, быстрее идти по пути усложнения программ, прежде всего в подготовке мужчин, которые нестабильны и допускают много ошибок. А у девушек все в порядке – они в лидерах.

По моим наблюдениям, судейство на соревнованиях стало хуже, арбитрам не хватает профессионализма. Многие из них не понимают и не могут отличить отличное выступление от хорошего, хорошее от удовлетворительного, вероятно, что это связано с недоработками технического комитета, членом которого я не так давно стал. Надо разбираться, что происходит, но, похоже, проблемы здесь глобальные.

На соревнованиях отношение к нашим спортсменам великолепное – все дружат, не делят на врагов и неврагов. А вот с визами сложно. Каждый раз возникает непонятная гонка и вопросы: дадут визу или не дадут, если дадут, то когда?

Нам на следующей неделе надо быть на турнире во Франции, но пять человек, которые должны вылетать из России в среду, еще делают визы. Может быть, в понедельник успеют ее получить, но ситуация нервная.

Конкретно нашей группе было чуть легче, мы получили визу через Германию на ограниченный срок, но многократную, поэтому смогли лететь в Германию, Болгарию и во Францию. Сейчас предстоит подавать документы на визу в Испанию, может быть, дадут на более длительный срок.

Нам хочется, чтобы этот вопрос был решен максимально быстро, но это зависит от МОК и нашей международной федерации. Кстати, наша федерация уже сейчас сделала большой шаг вперед, нас допустили к командным соревнованиям, разрешили выступать в синхронных прыжках, чего пока нет во многих других видах спорта. Словом, большой шаг уже сделан, это хорошо.

Мы на достойном уровне поддерживаем всех спортсменов, которые хотят показать результат. У нас есть спонсоры, хорошее материальное обеспечение и на тренировках, и на соревнованиях, хорошие призовые. С нашей стороны все стимулирующие методы задействованы. Поэтому дело осталось только за тренерами и спортсменами», – сказал Макаров в интервью ТАСС .