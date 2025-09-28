  • Спортс
  • Гимнастика
  • Новости
  • Вице-президент ФГР Макаров: «На турнирах отношение к нашим спортсменам великолепное, но с визами сложно. Каждый раз вопросы – дадут визу или не дадут»
0

Вице-президент ФГР Макаров: «На турнирах отношение к нашим спортсменам великолепное, но с визами сложно. Каждый раз вопросы – дадут визу или не дадут»

Вице-президент ФГР рассказал, с какими трудностями сталкиваются российские батутисты.

Николай Макаров – старший тренер сборной России по прыжкам на батуте и член технического комитета Международной федерации гимнастики.

«В соревнованиях по прыжкам на батуте изменились правила, изменилась оценка трудности многих элементов, прежде всего тройных сальто и вращений, но, к сожалению, мы по этому пути пошли с опозданием, и теперь приходится догонять, быстрее идти по пути усложнения программ, прежде всего в подготовке мужчин, которые нестабильны и допускают много ошибок. А у девушек все в порядке – они в лидерах.

По моим наблюдениям, судейство на соревнованиях стало хуже, арбитрам не хватает профессионализма. Многие из них не понимают и не могут отличить отличное выступление от хорошего, хорошее от удовлетворительного, вероятно, что это связано с недоработками технического комитета, членом которого я не так давно стал. Надо разбираться, что происходит, но, похоже, проблемы здесь глобальные.

На соревнованиях отношение к нашим спортсменам великолепное – все дружат, не делят на врагов и неврагов. А вот с визами сложно. Каждый раз возникает непонятная гонка и вопросы: дадут визу или не дадут, если дадут, то когда?

Нам на следующей неделе надо быть на турнире во Франции, но пять человек, которые должны вылетать из России в среду, еще делают визы. Может быть, в понедельник успеют ее получить, но ситуация нервная.

Конкретно нашей группе было чуть легче, мы получили визу через Германию на ограниченный срок, но многократную, поэтому смогли лететь в Германию, Болгарию и во Францию. Сейчас предстоит подавать документы на визу в Испанию, может быть, дадут на более длительный срок.

Нам хочется, чтобы этот вопрос был решен максимально быстро, но это зависит от МОК и нашей международной федерации. Кстати, наша федерация уже сейчас сделала большой шаг вперед, нас допустили к командным соревнованиям, разрешили выступать в синхронных прыжках, чего пока нет во многих других видах спорта. Словом, большой шаг уже сделан, это хорошо.

Мы на достойном уровне поддерживаем всех спортсменов, которые хотят показать результат. У нас есть спонсоры, хорошее материальное обеспечение и на тренировках, и на соревнованиях, хорошие призовые. С нашей стороны все стимулирующие методы задействованы. Поэтому дело осталось только за тренерами и спортсменами», – сказал Макаров в интервью ТАСС.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
сборная России по прыжкам на батуте
Прыжки на батуте
Николай Макаров
сборная России жен (прыжки на батуте)
ТАСС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Гимнастика в Telegram
Материалы по теме
Дегтярев уверен, что российские клубы вернутся в еврокубки: «Мы никуда не уходили. Еврокубки пока закрыты, но мы вернемся однозначно»
31сегодня, 12:54
Дегтярев об ужесточении лимита: «Это один из методов развития молодых игроков. Клубы будут задумываться, если плавно снижать число иностранцев на поле»
86сегодня, 12:14
Алип про «Кайрат» – «Реал»: «В Казахстане уже квартиры продают с видом на стадион. Всего 26 тысяч вмещает, а заявок 200 тысяч»
4вчера, 20:21
Главные новости
Художественная гимнастика. Кубок сильнейших. Борисова победила в многоборье, Шаронова – 2-я, Веренич – 3-я
вчера, 18:59
FIG выдала нейтральный статус российскому гимнасту Карцеву
26 сентября, 09:09
Следователи возбудили уголовное дело после гибели индонезийского гимнаста на тренировочном сборе в Пензе
25 сентября, 19:42
ФГР о гибели индонезийского гимнаста на сборе в Пензе: «Обстоятельства травмы установлены. Спортсмен был не готов к выполнению сложного элемента»
325 сентября, 17:07
Гимнаст из Индонезии умер в больнице после травмы шеи, полученной во время тренировки на сборе в Пензе
25 сентября, 15:25
Тренер гимнастов Родионенко: «Мы обязательно будем бороться за медали ЧМ»
25 сентября, 13:58
Гимнастки Киреева и Щенятская получили нейтральный статус. Ранее FIG их заявки не одобрила
23 сентября, 10:48
Лидия Иванова: «Таль был очень популярен. Когда он выходил, все были прикованы к телевизорам, болела вся страна»
423 сентября, 09:50
Мельникова, Маринов и еще 8 российских гимнастов выступят на ЧМ в Индонезии
222 сентября, 10:35
Прыжки на батуте. Кубок мира. Аляева выиграла золото, Бладцева взяла серебро
21 сентября, 19:53
Ко всем новостям
Последние новости
Дмитрий Губерниев: «У Федерации гимнастики России есть реальный диалог с FIG. И нам идут навстречу»
112 июля, 13:27
Гимнастка Грош: «Мне всегда очень нравилась Медведева – и по внешности, и по тому, как она катается. Рада, что они с Загитовой помирились»
1116 июня, 14:39
Ирина Винер: «Встретила рекорд Овечкина с воодушевлением. Это русский человек с близкой и народной фамилией»
157 апреля, 15:27
Никита Нагорный: «Когда в историю мирового большого спорта войдет имя Овечкина, это будет гордость для всех россиян»
621 марта, 06:57
Колобков о выборах главы МОК: «Ватанабе – неплохой кандидат, с ним можно работать. Но не уверен, что он фаворит»
111 марта, 17:21
Родионенко о завершении карьеры Ильянковой: «Этой гимнастке удалось полностью себя реализовать»
36 января, 11:30
Лала Крамаренко: «Фигурное катание очень схоже с художественной гимнастикой, такое же женственное и красивое. Очень нравятся Загитова, Щербакова, Валиева, Трусова, Акатьева»
810 октября 2024, 07:00
Ирина Винер: «Решения по составу на Игры БРИКС еще нет. Впереди еще одно соревнование – имени Евгении Канаевой»
431 мая 2024, 17:20
Татарева о недопуске гимнасток: «В нашем виде спорта ничего не сократилось, даже приходит еще больше девочек»
6 мая 2024, 10:30
Гимнастка Арина Аверина: «Акинфеев достоин уважения. Просто герой, что до сих пор находится в спорте и защищает ворота ЦСКА»
525 апреля 2024, 19:20