Гимнастка Крамаренко: «Фигурное катание очень схоже с художественной гимнастикой, такое же женственное и красивое. Очень нравятся Загитова, Щербакова, Валиева, Трусова, Акатьева»

Лала Крамаренко рассказала об интересе к фигурному катанию, футболу и хоккею.

– Удается следить за другими видами спорта?

– Безусловно, слежу за фигурным катанием. Мне очень нравится этот спорт – он очень схож с художественной гимнастикой: такой же женственный и красивый.

Не могу выделить любимую фигуристку. Мне очень нравятся Алина Загитова, Аня Щербакова, Камила Валиева, Саша Трусова, Софья Акатьева, и очень много фигуристок сейчас. Новеньких, молоденьких, которые также развиваются. Хочу пожелать им всем здоровья, и чтобы все у них складывалось.

Еще мне нравится смотреть хоккей с недавнего времени. Футбол люблю, потому что у меня папа тренирует Игоря Акинфеева и Владислава Торопа (Дмитрий Крамаренко является тренером вратарей московского ЦСКА – Спортс’‘), поэтому посещаю и футбольные, и хоккейные матчи. У нас спортивная семья – мы очень ценим спорт, – рассказала чемпионка России и Европы по художественной гимнастике Крамаренко .