Светлана Хоркина: «Даже если Олимпиада‑2024 пройдет без нас, мы остаемся в топе. Я буду считать, что наши женская и мужская команды – действующие чемпионы»

Светлана Хоркина верит в допуск российских гимнастов к Олимпиаде-2024 в Париже.

– Верите, что ситуация разрешится и российских спортсменов вернут на международные старты? Летняя Олимпиада для них возможна?

– Верю! Верю до последнего. Если потерять веру, то я даже не знаю… Конечно, ничего не рассыплется. Спортивная гимнастика в России была, есть и будет развиваться. Потому что это базовый вид спорта.

Это всегда был элитный вид, не умаляя заслуг легкой атлетики, художественной гимнастки, хоккея, фигурного катания. В спортивной гимнастике разыгрывается 14 комплектов олимпийских наград – это медалеемкий вид спорта.

Кроме того, у нас такие успехи в Токио‑2020! Даже если Олимпиада‑2024 в Париже пройдет без нас, мы все равно остаемся в топе. Олимпийские игры будут неполноценными, если пройдут без наших спортсменов.

Как ни крути, я все равно буду считать, что наши женская и мужская команды – действующие олимпийские чемпионы, – сказала двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике.

На Олимпиаде-2020 в Токио сборная России выиграла золото в женском и мужском командных турнирах.