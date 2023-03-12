Светлана Хоркина: «Даже если Олимпиада‑2024 пройдет без нас, мы остаемся в топе. Я буду считать, что наши женская и мужская команды – действующие чемпионы»

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Светлана Хоркина верит в допуск российских гимнастов к Олимпиаде-2024 в Париже.

– Верите, что ситуация разрешится и российских спортсменов вернут на международные старты? Летняя Олимпиада для них возможна?

– Верю! Верю до последнего. Если потерять веру, то я даже не знаю… Конечно, ничего не рассыплется. Спортивная гимнастика в России была, есть и будет развиваться. Потому что это базовый вид спорта.

Это всегда был элитный вид, не умаляя заслуг легкой атлетики, художественной гимнастки, хоккея, фигурного катания. В спортивной гимнастике разыгрывается 14 комплектов олимпийских наград – это медалеемкий вид спорта.

Кроме того, у нас такие успехи в Токио‑2020! Даже если Олимпиада‑2024 в Париже пройдет без нас, мы все равно остаемся в топе. Олимпийские игры будут неполноценными, если пройдут без наших спортсменов.

Как ни крути, я все равно буду считать, что наши женская и мужская команды – действующие олимпийские чемпионы, – сказала двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике.

На Олимпиаде-2020 в Токио сборная России выиграла золото в женском и мужском командных турнирах.

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3 комментария

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Ебздрогыч
Светлана Хоркина: «Даже если Олимпиада‑2024 пройдет без нас, мы остаемся в топе.

Света все правильно сказала, только одну букву перепутала. Вместо Т должна быть Ж
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shahmur
Продажная бывшая спортсменка, мало ли что она думает.
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avcgloronalduMU
живи у параллельном мире, это как думать, что недра земли принадлежат народу РФ, хотя идиоты, которые так думает даже не читал. конституцию
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