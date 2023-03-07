Дмитрий Чернышенко: «Отстранение Винер – доказательство посягательства на независимость спорта в лице западных политических функционеров»

Дмитрий Чернышенко назвал отстранение Винер посягательством на независимость спорта.

Накануне Международная федерация гимнастики (FIG) отстранила главу Всероссийской федерации художественной гимнастики ( ) на два года из-за ее поведения после Олимпиады в .

«Решение FIG об отстранении Ирины Винер – очередное доказательство посягательства на независимость спорта в лице западных политических функционеров.

Уже привычное пустословие, направленное на человека с бесспорным авторитетом в международном спорте, стандартная политика возвышения слабых за счет отстранения сильных. Цинизм наших западных коллег не имеет границ, и мы раз за разом наблюдаем их наивные решения, разрушающие масштабную мировую спортивную систему, выстраиваемую десятилетиями.

Жаль, что энергия и ресурсы международной федерации уходят на поддержку дискриминирующей политики в отношении России, а не на многостороннее развитие своего вида спорта», – сказал вице-премьер.