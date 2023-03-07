Дмитрий Чернышенко: «Отстранение Винер – доказательство посягательства на независимость спорта в лице западных политических функционеров»
Дмитрий Чернышенко назвал отстранение Винер посягательством на независимость спорта.
Накануне Международная федерация гимнастики (FIG) отстранила главу Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирину Винер на два года из-за ее поведения после Олимпиады в Токио.
«Решение FIG об отстранении Ирины Винер – очередное доказательство посягательства на независимость спорта в лице западных политических функционеров.
Уже привычное пустословие, направленное на человека с бесспорным авторитетом в международном спорте, стандартная политика возвышения слабых за счет отстранения сильных. Цинизм наших западных коллег не имеет границ, и мы раз за разом наблюдаем их наивные решения, разрушающие масштабную мировую спортивную систему, выстраиваемую десятилетиями.
Жаль, что энергия и ресурсы международной федерации уходят на поддержку дискриминирующей политики в отношении России, а не на многостороннее развитие своего вида спорта», – сказал вице-премьер.
Где ты там дискредитацию судейства увидел? Ну да, тебе, эхперду, виднее, кто там из гимнасток критерии соблюдал, а кто нет! Еще б врубался, что такое критерии!