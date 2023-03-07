Дмитрий Чернышенко: «Отстранение Винер – доказательство посягательства на независимость спорта в лице западных политических функционеров»

Теги Ирина Винер Дмитрий Чернышенко Токио-2020 ВФХГ Политика Гимнастика

Дмитрий Чернышенко назвал отстранение Винер посягательством на независимость спорта.

Накануне Международная федерация гимнастики (FIG) отстранила главу Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирину Винер на два года из-за ее поведения после Олимпиады в Токио.

«Решение FIG об отстранении Ирины Винер – очередное доказательство посягательства на независимость спорта в лице западных политических функционеров.

Уже привычное пустословие, направленное на человека с бесспорным авторитетом в международном спорте, стандартная политика возвышения слабых за счет отстранения сильных. Цинизм наших западных коллег не имеет границ, и мы раз за разом наблюдаем их наивные решения, разрушающие масштабную мировую спортивную систему, выстраиваемую десятилетиями.

Жаль, что энергия и ресурсы международной федерации уходят на поддержку дискриминирующей политики в отношении России, а не на многостороннее развитие своего вида спорта», – сказал вице-премьер.

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7 комментариев

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Ivan Petrov
Ответ Ебздрогыч
Отстранили за хамство, истерику и дискредитацию судейства, а чего вы хотели?
В каком месте истерика? Посмотри её интервью после финала многоборья - нормально говорит. Нет там никакой истерики!
Где ты там дискредитацию судейства увидел? Ну да, тебе, эхперду, виднее, кто там из гимнасток критерии соблюдал, а кто нет! Еще б врубался, что такое критерии!
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Ярик01
Ответ Ебздрогыч
Отстранили за хамство, истерику и дискредитацию судейства, а чего вы хотели?
Это отмена традиций культуры узбекского хамства на Западе! Не забудем, не простим узбекофобию!
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Viks
" Это ж вы говорили: «А судьи кто?» — Я про судей ничего такого не говорила... "
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Capitan_RAF
Толи дело Россия. Пока президент бумажку не подпишет наши спорт федерации ниче не могут сделать.
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Viks
"доказательство ... в лице западных политических функционеров." --- Он сам-то понял, что сказал? Зачем они так издеваются над русским языком?
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Andrew Chepaylo
Ответ Ебздрогыч
Отстранили за хамство, истерику и дискредитацию судейства, а чего вы хотели?
Так им абы запад во всем обвинить..
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Ебздрогыч
Отстранили за хамство, истерику и дискредитацию судейства, а чего вы хотели?
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