Ирина Винер о санкциях Верховной Рады: «Никакие санкции нам нипочем – это им «почем», а у нас все в порядке»

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики ( ) прокомментировала новость о том, что Верховная Рада Украины ввела персональные санкции против российских спортсменов.

Накануне парламент Украины принял проект, предусматривающий персональные санкции в отношении спортсменов и чиновников из России и других стран. Список спортсменов, попавших под санкции – здесь.

«Видите ли, расценивать это как что-то серьезное… Мы уже устали это как-то расценивать. У нас уже не только взрослые, но даже маленькие дети под санкциями. Как это еще можно понимать. Никакие санкции нам нипочем – это им «почем», а у нас все в порядке.

Мы в художественной гимнастике придумали программу, которая на порядок выше принятой сегодня. Мы нашли новые варианты, как наших детей и лучших спортсменов мотивировать, придумали новую форму. Всю жизнь выступаем под кассеты, под магнитофоны, а сейчас у нас проходят гала-концерты, где мы выступаем под живую музыку, оркестр, классическую и эстрадную музыку.

Сейчас все 7 концертов, которые у нас прошли, были благотворительными. Вот это для нас является путеводной звездой, и дети у нас выступают в огромном количестве в соревнованиях разного ранга. У нас команды из 85 регионов России соревнуются как из 85 стран, поэтому сейчас Россия вздохнула, поскольку лучших гимнасток они видят все время», – сказала Винер.