Винер о заявлении Баха про нейтральный статус: «Мои спортсменки на это никогда не пойдут. Они еще маленькими красят себе ногти в цвета российского флага»

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер отреагировала на слова главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха.
Бах заявил, что российские спортсмены, дистанцировавшиеся от спецоперации на Украине, должны иметь возможность соревноваться под нейтральным флагом.
«Я не вижу в заявлении Баха ничего нового. У нас великий [дирижер] Валерий Гергиев нигде, кроме России, не гастролирует, потому что с него тоже хотели взять такое заявление. Сейчас со всех, кто хочет выступать там в театре, с концертом, берут такое заявление, и спортсменам тоже такое предложение сделали.
Мои спортсменки на это никогда в своей жизни не пойдут, потому что они еще маленькими красят себе ногти в цвета российского флага, в шесть лет», – сказала Винер.