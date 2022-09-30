Винер о заявлении Баха про нейтральный статус: «Мои спортсменки на это никогда не пойдут. Они еще маленькими красят себе ногти в цвета российского флага»

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики ( ) отреагировала на слова главы Международного олимпийского комитета ( ) .

Бах заявил, что российские спортсмены, дистанцировавшиеся от спецоперации на Украине, должны иметь возможность соревноваться под нейтральным флагом.

«Я не вижу в заявлении Баха ничего нового. У нас великий [дирижер] Валерий Гергиев нигде, кроме России, не гастролирует, потому что с него тоже хотели взять такое заявление. Сейчас со всех, кто хочет выступать там в театре, с концертом, берут такое заявление, и спортсменам тоже такое предложение сделали.

Мои спортсменки на это никогда в своей жизни не пойдут, потому что они еще маленькими красят себе ногти в цвета российского флага, в шесть лет», – сказала Винер.