Василий Титов: «Мы получили приглашение для участия в Азиатских играх. Ответим, что заинтересованы, а дальше они нам должны сформулировать условия участия»
Президент Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов сообщил, что организация получила приглашение для участия в Азиатских играх.
«Мы получили приглашение для участия в Азиатских играх. Мы ответим, что мы заинтересованы, а дальше они нам должны сформулировать условия участия», – сказал Титов.
В интервью ТАСС Титов заявил, что ФСГР не получала приглашения на Азиатские игры.
«В конце января Олимпийский совет Азии пригласил российских спортсменов участвовать в Азиатских играх. Это все, что мы имеем на сегодняшний день. Никаких отдельных приглашений Федерация спортивной гимнастики России не получала», – отметил глава ФСГР.
Летние Азиатские игры пройдут с 23 сентября по 8 октября в китайском Ханчжоу.
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