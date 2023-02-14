Василий Титов: «Мы получили приглашение для участия в Азиатских играх. Ответим, что заинтересованы, а дальше они нам должны сформулировать условия участия»

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Президент Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов сообщил, что организация получила приглашение для участия в Азиатских играх.

«Мы получили приглашение для участия в Азиатских играх. Мы ответим, что мы заинтересованы, а дальше они нам должны сформулировать условия участия», – сказал Титов.

В интервью ТАСС Титов заявил, что ФСГР не получала приглашения на Азиатские игры.

«В конце января Олимпийский совет Азии пригласил российских спортсменов участвовать в Азиатских играх. Это все, что мы имеем на сегодняшний день. Никаких отдельных приглашений Федерация спортивной гимнастики России не получала», – отметил глава ФСГР.

Летние Азиатские игры пройдут с 23 сентября по 8 октября в китайском Ханчжоу.

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