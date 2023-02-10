Артур Далалоян: «Нас всеми путями пытаются ограничить в выступлениях. Критикуют и бастуют против нас на Западе, но есть хорошие отклики от Азии»

Олимпийский чемпион Токио-2020 в спортивной гимнастике Артур Далалоян высказался о возможном допуске России к Играм-2024 в Париже.

– Нас всеми путями пытаются ограничить в выступлениях, многие спортсмены из других стран тоже призывают бойкотировать. Так не должно происходить. От нас требуется, чтобы мы максимально не давали повода, чтобы к нам можно было прицепиться.

Нужно соблюдать спортивную дисциплину, дух, чтобы как можно меньше возможностей было у других стран и руководства международных комитетов нас не допускать. В первую очередь наша работа – заниматься своим делом.

– Соглашаться ли выступать под нейтральным флагом в такой непростой обстановке?

– Что касается того, ехать или не ехать под нейтральным флагом, в любом случае решение будет за нашим спортивным руководством. Мы не вылезаем из зала, трудимся, у нас впереди чемпионат России. Не могу сказать, что у нас падает дух или конкуренция в зале. Мы, как и прежде, продолжаем работать.

Конечно, верим, что появится возможность продемонстрировать свою работу и доказать, что мы лучшие. Мы знаем, что за нас борются, за то, чтобы мы выступали с флагом и гимном. Конечно, мы тоже этого очень хотим. Могу сказать за нашу гимнастическую команду, что мы едины и делаем свою работу, – сказал Далалоян.

«Нас критикуют и бастуют против нас на Западе, но я могу сказать, что есть хорошие отклики от Азии. Не так давно нам пришли приглашения на Азиатские игры и на чемпионат Азии. Конечно, хотелось бы попробовать свои комбинации и форму», – отметил олимпийский чемпион.

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