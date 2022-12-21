Виктория Листунова: «Держим себя в форме, чтобы быть готовыми вернуться на международную арену. По поводу перехода наших федераций в Азию пусть решает руководство»

Олимпийская чемпионка Токио-2020 по спортивной гимнастике Виктория Листунова высказалась о недопуске сборной России к международным стартам.

«Если говорить про 2022 год для российских спортсменов, то соглашусь, что это очень непростой сезон для нас, потому что всех дисквалифицировали от участия в международных соревнованиях.

Но мы стараемся не унывать, держим себя в форме, чтобы быть всегда готовыми вернуться на международную арену. Мотивация участвовать во внутренних соревнованиях есть всегда.

Мы думаем о том, что труд всегда вознаграждается и у всех все получится и будет хорошо. По поводу возможного перехода наших спортивных федераций в Азию ничего не могу сказать, пусть это решает наше руководство», – сказала Листунова.

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