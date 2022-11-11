Василий Титов: «На конгрессе FIG были кулуарные попытки обсуждать возможность демаршей в отношении России и Беларуси»

Глава Международной федерации гимнастики (FIG) Моринари Ватанабе на открытии конгресса FIG выступил против попыток организации демарша в отношении делегатов от России и Беларуси.

Об этом сообщил президент Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов.

«Здесь были кулуарные попытки обсуждать возможность каких-либо демаршей, но руководство FIG заняло очень жесткую принципиальную позицию.

Президент федерации Ватанабе заявил в самом начале конгресса, что Россия и Беларусь являются членами FIG и имеют право присутствовать на конгрессе, поэтому устраивать политические игры здесь не следует, нужно слышать друг друга. Это заявление сняло все возможные напряжения.

Сейчас на конгрессе царит рабочая атмосфера, делегаты обсудят поправки в устав FIG, определятся с местами проведения следующих конгрессов. Каких-то революционных решений приниматься не будет», – сказал Титов.

Глава ФГСР также заявил, что конгресс не будет принимать никаких решений и о возможности допуска российских и белорусских гимнастов к международным стартам.

«Продолжают действовать рекомендации Международного олимпийского комитета об отстранении. Решение о недопуске принимал исполком, а не конгресс. Этот вопрос и не должен был обсуждаться на конгрессе», – отметил Титов.