Глава FIG о допуске России к конгрессу в Стамбуле: «Международные федерации должны прилагать усилия для поддержания отношений, а не для их разрыва»

Глава Международной федерации гимнастики (FIG) Моринари Ватанабе объяснил позицию организации в отношении России и Беларуси.

11-12 ноября делегаты обеих стран смогут выступить на конгрессе FIG в Стамбуле.

«Что касается официальных лиц из России и Беларуси, то FIG решила не исключать их. Мы как международная федерация должны были поступить именно так. Когда представитель той или иной страны избирается членом международной организации, то его гражданство должно отойти на второй план, а сам он становится, по сути, нейтральным лицом.

Но если этих принципов не придерживаться, то международные федерации не могут полноценно существовать.

Именно поэтому ООН и МОК не исключили из своих рядов Россию и Беларусь. Международные федерации должны прилагать усилия для поддержания отношений, а не для их разрыва.

FIG не только объяснит свою позицию коллегам из России и Беларуси, но и сама должна прислушаться к их мнению», – говорится в обращении Ватанабе к делегатам конгресса FIG, который пройдет в Стамбуле 11-12 ноября.