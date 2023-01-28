Михаил Мамиашвили: «Слова президента МОК можно считать позитивным шагом. Если есть предпосылки для нашего участия в Олимпиаде, то надо их использовать»

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили рассчитывает на допуск российских спортсменов к Олимпиаде-2024 в Париже.

Сегодня глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах поддержал возвращение россиян на соревнования.

«Я надеюсь, что мы будем выступать на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Думаю, что слова президента МОК можно считать позитивным для нас шагом, потому что вчера этот вопрос вообще не рассматривался.

Если сегодня есть какие-то предпосылки для нашего участия в Играх, то, конечно, их надо использовать. Думаю, что у Баха и МОК уже есть определенная позиция по этому вопросу», – сказал Мамиашвили.

«Будет раскол в обществе». Наш спорт в растерянности после условий МОК – соглашаться или нет?

МОК готов вернуть наших спортсменов на соревнования. Но есть одно важное условие