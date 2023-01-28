Мамедов о санкциях МОК: «Американцев никто никогда не отстранял, хотя мы хорошо знаем про ситуации с бывшей Югославией, Ираком, Афганистаном, Ливией»

Теги МОК Олимпийская сборная России Томас Бах Ильгар Мамедов ФФР Фехтование

Президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов прокомментировал заявление Томаса Баха о возможном допуске России к международным соревнованиям.

Ранее глава Международного олимпийского комитета (МОК) поддержал возвращение России в нейтральном статусе.

«Подобные слова мы слышали уже на протяжении довольно долгого времени. А никакой ясности нет. Если спортсмены России ни в чем не виноваты и не должны быть дискриминированы, то дайте нам возможность выступать под своим флагом. Как и атлетам всех других стран.

И зачем тогда наказывать россиян, если в МОК считают, что дискриминации по паспорту быть не должно? Они же сами себе противоречат. Если вы нас допускаете к Олимпийским играм, то допускайте как полноправных членов олимпийского движения. С гимном, флагом и так далее. 

Я уже не говорю про экскурсы в историю и происходившие конфликты. Ведь тех же американцев никто никогда не отстранял и не давал им выступать на Олимпиадах под своим флагом. И никто даже речи об этом не вел, хотя мы хорошо знаем про ситуации с бывшей Югославией, Ираком, Афганистаном, Ливией.

Я, кстати, в ноябре говорил об этом на конгрессе Международной федерации фехтования. Спросил, чем российские спортсмены отличаются от американских? И никто, конечно, не смог мне ответить на этот вопрос», – сказал Мамедов.

«Будет раскол в обществе». Наш спорт в растерянности после условий МОК – соглашаться или нет?

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12 комментариев

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tyuiop tyuiop
Ответ Zidane 55
Серьёзно? Спасли? А их кто просил? Ведут себя как слон в посудной лавке.
Ну да, официальный запрос
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Zidane 55
Ответ tyuiop tyuiop
Например, спасли Кувейт, Косово
Серьёзно? Спасли? А их кто просил? Ведут себя как слон в посудной лавке.
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tyuiop tyuiop
Ответ Zidane 55
А что они делали? Тупо навязывали демократию ровняя с землёй эти страны. И что они сейчас делают,например в Сирии?
Например, спасли Кувейт, Косово
+1
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Алексей Ильин
База
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Zidane 55
Ответ Iuasamotu
Американцы не захватывали территории Югославии, Ирака, Афганистана с целью присоединения к себе и уничтожения их государственности. В этом и разница.
А что они делали? Тупо навязывали демократию ровняя с землёй эти страны. И что они сейчас делают,например в Сирии?
+1
0
+1
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Manas Zhumadilov
Россия не бойкотировала ни одно соревнование с американцами во время этих вторжений)))))
А в Афганистан годам перебрасывали вооружение через Ульяновск ))))
Не могли сами ничего сделать, а теперь обидки.
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Любитель побеждать
Ответ Iuasamotu
Американцы не захватывали территории Югославии, Ирака, Афганистана с целью присоединения к себе и уничтожения их государственности. В этом и разница.
То есть можно прийти, насрать и сбежать, главное дом не присвоить?
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Любитель побеждать
Куда интереснее тут Вьетнам с кучей военных преступлений
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Дмитрий
Мамедов считает действия США преступлениями, за которые их не наказали, тем самым удивляясь, почему за такое же преступление наказали РФ! Это же статья уголовного кодекса-дискредитация ВС РФ
0
0
0
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Iuasamotu
Американцы не захватывали территории Югославии, Ирака, Афганистана с целью присоединения к себе и уничтожения их государственности. В этом и разница.
+4
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Дмитрий
Сколько можно сравнивать державу мировой гегемон и ущербные преступные режимы диктаторов и убийц?))
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sdzrghx
Всё просто.. двойные стандарты… или даже так - беспредел!
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