Мамедов о санкциях МОК: «Американцев никто никогда не отстранял, хотя мы хорошо знаем про ситуации с бывшей Югославией, Ираком, Афганистаном, Ливией»

Президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов прокомментировал заявление Томаса Баха о возможном допуске России к международным соревнованиям.

Ранее глава Международного олимпийского комитета (МОК) поддержал возвращение России в нейтральном статусе.

«Подобные слова мы слышали уже на протяжении довольно долгого времени. А никакой ясности нет. Если спортсмены России ни в чем не виноваты и не должны быть дискриминированы, то дайте нам возможность выступать под своим флагом. Как и атлетам всех других стран.

И зачем тогда наказывать россиян, если в МОК считают, что дискриминации по паспорту быть не должно? Они же сами себе противоречат. Если вы нас допускаете к Олимпийским играм, то допускайте как полноправных членов олимпийского движения. С гимном, флагом и так далее.

Я уже не говорю про экскурсы в историю и происходившие конфликты. Ведь тех же американцев никто никогда не отстранял и не давал им выступать на Олимпиадах под своим флагом. И никто даже речи об этом не вел, хотя мы хорошо знаем про ситуации с бывшей Югославией, Ираком, Афганистаном, Ливией.

Я, кстати, в ноябре говорил об этом на конгрессе Международной федерации фехтования. Спросил, чем российские спортсмены отличаются от американских? И никто, конечно, не смог мне ответить на этот вопрос», – сказал Мамедов.

«Будет раскол в обществе». Наш спорт в растерянности после условий МОК – соглашаться или нет?

МОК готов вернуть наших спортсменов на соревнования. Но есть одно важное условие