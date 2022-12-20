Василий Титов: «В мировом сообществе крепнет точка зрения, что без России мировой спорт неполноценен. Важно, чтобы это трансформировалось в снятие санкций»

Президент Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов поделился мнением о возможном переходе под эгиду Олимпийского совета Азии.

«Нужно рассматривать разные возможности. В нынешних условиях, когда нужно найти решение вопроса возвращения, рассмотреть все варианты. В каждом виде спорта все по-своему, и универсального решения не будет.

Для спортивной гимнастики переход в Азию мало что дает с точки зрения открытия возможностей. Но для других видов спорта по-другому. Эта история не простая и не быстрая.

Здесь важно другое – в мировом сообществе крепнет точка зрения, что без России и без российского спорта мировой спорт неполноценен. Важно, чтобы это понимание трансформировалось в снятие санкций. Это может произойти разными способами, но решение этого вопроса видится мне не быстрым», – сказал Титов.

Ого, России предложили перейти в азиатский спорт – так мы можем отобраться на Олимпиаду-2024!