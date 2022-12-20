Василий Титов: «В мировом сообществе крепнет точка зрения, что без России мировой спорт неполноценен. Важно, чтобы это трансформировалось в снятие санкций»

Теги спортивная гимнастика Женская сборная России по спортивной гимнастике сборная России по спортивной гимнастике ФСГР Василий Титов Олимпийский совет Азии Гимнастика

Президент Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов поделился мнением о возможном переходе под эгиду Олимпийского совета Азии.

«Нужно рассматривать разные возможности. В нынешних условиях, когда нужно найти решение вопроса возвращения, рассмотреть все варианты. В каждом виде спорта все по-своему, и универсального решения не будет.

Для спортивной гимнастики переход в Азию мало что дает с точки зрения открытия возможностей. Но для других видов спорта по-другому. Эта история не простая и не быстрая.

Здесь важно другое – в мировом сообществе крепнет точка зрения, что без России и без российского спорта мировой спорт неполноценен. Важно, чтобы это понимание трансформировалось в снятие санкций. Это может произойти разными способами, но решение этого вопроса видится мне не быстрым», – сказал Титов.

Ого, России предложили перейти в азиатский спорт – так мы можем отобраться на Олимпиаду-2024!

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные