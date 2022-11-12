Светлана Хоркина: «Мы сравнили результаты ЧМ и Спартакиады. Мы впереди планеты всей – этого нельзя не видеть и не говорить об этом»
Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина сравнила уровни чемпионата мира и Всероссийской спартакиады.
Спартакиада по спортивной гимнастике проходила с 24 сентября по 2 октября в Казани, ЧМ – с 29 октября по 6 ноября в Ливерпуле. Сборная России сейчас отстранена от международных стартов.
«У нас закончился чемпионат мира, который прошел в Ливерпуле. Мы сравнили с результатами Спартакиады, которая прошла в Казани. Мы впереди планеты всей.
Этого нельзя не видеть и не говорить об этом. Надо об этом говорить. Самое главное — всегда быть впереди планеты всей. Тогда мы вернемся.
Мы должны вернуться только победителями. Это мое пожелание, моя мечта. Надо верить всегда. Я в это верю, хочу верить», – сказала Хоркина.
«Может, они не знают арифметику?» Минспорт раскрыл призовые за Спартакиаду, но деньги дадут не всем 🤷♂️
Комментарии