Светлана Хоркина: «Мы сравнили результаты ЧМ и Спартакиады. Мы впереди планеты всей – этого нельзя не видеть и не говорить об этом»

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Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина сравнила уровни чемпионата мира и Всероссийской спартакиады.

Спартакиада по спортивной гимнастике проходила с 24 сентября по 2 октября в Казани, ЧМ – с 29 октября по 6 ноября в Ливерпуле. Сборная России сейчас отстранена от международных стартов.

«У нас закончился чемпионат мира, который прошел в Ливерпуле. Мы сравнили с результатами Спартакиады, которая прошла в Казани. Мы впереди планеты всей.

Этого нельзя не видеть и не говорить об этом. Надо об этом говорить. Самое главное — всегда быть впереди планеты всей. Тогда мы вернемся.

Мы должны вернуться только победителями. Это мое пожелание, моя мечта. Надо верить всегда. Я в это верю, хочу верить», – сказала Хоркина.

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