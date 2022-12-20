Ирина Винер: «Наши турниры с большим правом могут именоваться чемпионатами мира. Сейчас в ЧМ и ЧЕ участвуют гимнастки, которые на три головы ниже наших по мастерству»

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Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер рассказала о мотивации спортсменок на фоне недопуска к международным стартам.

– Насколько сложно настраивать гимнасток тренироваться в полную силу в условиях невозможности участия в международных стартах?

– Нет никаких проблем. У нас соревнования проходят на очень высоком уровне, и все прекрасно понимают, что сейчас в чемпионатах мира и Европы принимают участие гимнастки, которые на три головы ниже наших спортсменок по мастерству. И мотивация у российских гимнасток стала еще выше.

Теперь у нас стало еще больше регионов, раньше в 82 регионах России занимались художественной гимнастикой, а сейчас добавились Донецкая и Луганская народные республики, которые присылают заявки на участие во всех соревнованиях.

Сейчас наши турниры с большим правом могут именоваться чемпионатами мира, потому что многие регионы обладают очень сильными спортсменами, которые составляют серьезную конкуренцию, – сказала Винер.

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