Ирина Винер: «Восхищение и слезы радости от того, что у нас есть такие гимнастки, как Крамаренко. Турнир в Сочи прошел блестяще»

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер оценила итоги международного турнира «Небесная грация» в Сочи.

Ранее россиянка Лала Крамаренко одержала победу в многоборье.

«Турнир в Сочи прошел блестяще. Восхищение и слезы радости от того, что у нас есть такие гимнастки, как Лала Крамаренко. Соревнования прошли блестяще по новой интересной программе.

Зал великолепный, условия прекрасные. Все было очень торжественно, красочно. Алина Кабаева молодец, все организовала очень здорово, — сказала Винер.