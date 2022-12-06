Ирина Винер: «Восхищение и слезы радости от того, что у нас есть такие гимнастки, как Крамаренко. Турнир в Сочи прошел блестяще»
Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер оценила итоги международного турнира «Небесная грация» в Сочи.
Ранее россиянка Лала Крамаренко одержала победу в многоборье.
«Турнир в Сочи прошел блестяще. Восхищение и слезы радости от того, что у нас есть такие гимнастки, как Лала Крамаренко. Соревнования прошли блестяще по новой интересной программе.
Зал великолепный, условия прекрасные. Все было очень торжественно, красочно. Алина Кабаева молодец, все организовала очень здорово, — сказала Винер.
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