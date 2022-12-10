Ирина Винер: «России надо переходить в Азиатский союз гимнастики, если нас приглашают»

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики ( ) считает, что организации нужно переходить из Европейского гимнастического союза в Азиатский.

«Об этом надо посоветоваться с министерством спорта и олимпийским комитетом. Мое мнение – надо переходить в Азиатский союз гимнастики, если нас приглашают.

Мы уже давно активизировались в сторону Азии, потому что всем запрещено к нам приезжать и нас принимать. Если Азия сама решит вопрос этот, то нам будет намного интереснее соревноваться с Азией, чем с другими странами», – сказала Винер.