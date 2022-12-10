Ирина Винер: «России надо переходить в Азиатский союз гимнастики, если нас приглашают»

Теги художественная гимнастика Ирина Винер сборная России (художественная гимнастика) ВФХГ Гимнастика

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер считает, что организации нужно переходить из Европейского гимнастического союза в Азиатский.

«Об этом надо посоветоваться с министерством спорта и олимпийским комитетом. Мое мнение – надо переходить в Азиатский союз гимнастики, если нас приглашают.

Мы уже давно активизировались в сторону Азии, потому что всем запрещено к нам приезжать и нас принимать. Если Азия сама решит вопрос этот, то нам будет намного интереснее соревноваться с Азией, чем с другими странами», – сказала Винер.

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