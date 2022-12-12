Винер о призыве НОК США допустить россиян к Олимпиаде: «Пока МОК не вынесет официального решения, не вижу смысла говорить»
Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер отреагировала на призыв главы Олимпийского комитета США Сюзанны Лайонс допустить российских спортсменов к Играм-2024 в Париже.
«Я не буду давать никаких комментариев. Ни на заявление Макрона, ни на высказывания олимпийского комитета США.
Пока Международный олимпийский комитет не вынесет официального решения по этому вопросу, не вижу смысла говорить», – сказала Винер.
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