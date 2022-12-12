Винер о призыве НОК США допустить россиян к Олимпиаде: «Пока МОК не вынесет официального решения, не вижу смысла говорить»

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики ( ) отреагировала на призыв главы Олимпийского комитета США Сюзанны Лайонс допустить российских спортсменов к Играм-2024 в .

«Я не буду давать никаких комментариев. Ни на заявление Макрона, ни на высказывания олимпийского комитета США.

Пока Международный олимпийский комитет не вынесет официального решения по этому вопросу, не вижу смысла говорить», – сказала Винер.

Олимпийский комитет США призвал допустить россиян к Олимпиаде-2024: «Их возвращение важно. Недопуск отбрасывает нас назад»

Томас Бах: «Макрон заявил, что спорт не должен быть политизирован, и подчеркнул, что представители всех стран должны участвовать в Олимпиаде-2024»