Винер о призыве НОК США допустить россиян к Олимпиаде: «Пока МОК не вынесет официального решения, не вижу смысла говорить»

Теги художественная гимнастика МОК Ирина Винер Олимпийская сборная России НОК США Париж-2024 сборная России (художественная гимнастика) ВФХГ Эммануэль Макрон Сюзанна Лайонс Гимнастика

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер отреагировала на призыв главы Олимпийского комитета США Сюзанны Лайонс допустить российских спортсменов к Играм-2024 в Париже.

«Я не буду давать никаких комментариев. Ни на заявление Макрона, ни на высказывания олимпийского комитета США.

Пока Международный олимпийский комитет не вынесет официального решения по этому вопросу, не вижу смысла говорить», – сказала Винер.

Олимпийский комитет США призвал допустить россиян к Олимпиаде-2024: «Их возвращение важно. Недопуск отбрасывает нас назад»

Томас Бах: «Макрон заявил, что спорт не должен быть политизирован, и подчеркнул, что представители всех стран должны участвовать в Олимпиаде-2024»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные