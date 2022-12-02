Винер о турнире «Небесная грация» в Сочи: «Это хорошая практика в условиях изоляции нашего спорта»
Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер поделилась ожиданиями от турнира «Небесная грация», который пройдет в Сочи 2-4 декабря.
– Фаворитов выделять сложно, у нас есть пять наших девушек, они готовились и должны показать свои лучшие выступления.
– Что думаете о перспективах Лалы Крамаренко на этом турнире?
– Она недавно выиграла Всероссийскую Спартакиаду, там были сильнейшие конкурентки, но все‑таки между этими турнирами большая разница.
– Что думаете в целом о турнире, планируете посетить?
– Да, я уже нахожусь здесь, а говоря про турнир, хочется сказать, что это хорошая практика в условиях изоляции нашего спорта, – отметила Винер.
Крамаренко, Борисова, Гузенкова и Победушкина выступят на турнире Алины Кабаевой «Небесная грация» в декабре
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