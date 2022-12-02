Винер о турнире «Небесная грация» в Сочи: «Это хорошая практика в условиях изоляции нашего спорта»

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер поделилась ожиданиями от турнира «Небесная грация», который пройдет в Сочи 2-4 декабря.

– Фаворитов выделять сложно, у нас есть пять наших девушек, они готовились и должны показать свои лучшие выступления.

– Что думаете о перспективах Лалы Крамаренко на этом турнире?

– Она недавно выиграла Всероссийскую Спартакиаду, там были сильнейшие конкурентки, но все‑таки между этими турнирами большая разница.

– Что думаете в целом о турнире, планируете посетить?

– Да, я уже нахожусь здесь, а говоря про турнир, хочется сказать, что это хорошая практика в условиях изоляции нашего спорта, – отметила Винер.

Крамаренко, Борисова, Гузенкова и Победушкина выступят на турнире Алины Кабаевой «Небесная грация» в декабре