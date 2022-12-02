Винер о турнире «Небесная грация» в Сочи: «Это хорошая практика в условиях изоляции нашего спорта»

Теги Ирина Винер Спартакиада сборная России (художественная гимнастика) ВФХГ Лала Крамаренко Гимнастика

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер поделилась ожиданиями от турнира «Небесная грация», который пройдет в Сочи 2-4 декабря.

– Фаворитов выделять сложно, у нас есть пять наших девушек, они готовились и должны показать свои лучшие выступления.

– Что думаете о перспективах Лалы Крамаренко на этом турнире?

– Она недавно выиграла Всероссийскую Спартакиаду, там были сильнейшие конкурентки, но все‑таки между этими турнирами большая разница.

– Что думаете в целом о турнире, планируете посетить?

– Да, я уже нахожусь здесь, а говоря про турнир, хочется сказать, что это хорошая практика в условиях изоляции нашего спорта, – отметила Винер.

Крамаренко, Борисова, Гузенкова и Победушкина выступят на турнире Алины Кабаевой «Небесная грация» в декабре

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