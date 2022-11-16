Ирина Винер: «На Кубке России Лала Крамаренко должна показать зрителям программу, с которой раньше выступала Алина Кабаева»

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Гимнастка Лала Крамаренко выступит на Кубке России по художественной гимнастике с программой, которую раньше исполняла олимпийская чемпионка Алина Кабаева.

Об этом рассказала глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер

«Арина и Дина Аверины не выступят на Кубке России, мы меняем им программы.

Но в Санкт-Петербурге будет Лала Крамаренко, она должна показать зрителям программу, с которой раньше выступала Алина Кабаева», — заявила Винер .

Соревнования пройдут с 23 по 26 ноября. 

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