Винер о переходе Туголуковой в сборную Кипра: «Девочка не хотела уезжать, но родители настояли, что не могут оставлять ее одну в Москве»

Теги Ирина Винер сборная России (художественная гимнастика) сборная Германии по художественной гимнастике ВФХГ Анастасия Симакова Вера Туголукова Гимнастика

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер объяснила переход гимнастки Веры Туголуковой в сборную Кипра.

«Родители Веры Туголуковой там живут. Эта девочка не хотела уезжать, ни в коем случае, но родители настояли на том, что она несовершеннолетняя и они не могут оставлять ее одну в Москве.

Родители Анастасии Симаковой тоже немцы, которые давно получили немецкие паспорта. Девочка тренировалась в Москве, выступала и была чемпионкой мира, и все было нормально, но она получила травму и год не выступала, поэтому родители взяли ее в Германию, чтобы лечиться.

Не знаю, вылечили ее или не вылечили, но она там и осталась», – рассказала Винер.

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