Винер о переходе Туголуковой в сборную Кипра: «Девочка не хотела уезжать, но родители настояли, что не могут оставлять ее одну в Москве»

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер объяснила переход гимнастки Веры Туголуковой в сборную Кипра.

«Родители Веры Туголуковой там живут. Эта девочка не хотела уезжать, ни в коем случае, но родители настояли на том, что она несовершеннолетняя и они не могут оставлять ее одну в Москве.

Родители Анастасии Симаковой тоже немцы, которые давно получили немецкие паспорта. Девочка тренировалась в Москве, выступала и была чемпионкой мира, и все было нормально, но она получила травму и год не выступала, поэтому родители взяли ее в Германию, чтобы лечиться.

Не знаю, вылечили ее или не вылечили, но она там и осталась», – рассказала Винер.