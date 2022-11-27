Крамаренко, Борисова, Гузенкова и Победушкина выступят на турнире Алины Кабаевой «Небесная грация» в декабре

Российская гимнастка выступит на турнире «Небесная грация», который пройдет по правилам Алины Кабаевой.

Об этом сообщила глава Всероссийской федерации художественной гимнастики ( ) .

Также на турнире выступят Мария Борисова, Анастасия Гузенкова и Мария Победушкина. 26 ноября гимнастки представили свои выступления со скакалкой в рамках Кубка России в Санкт-Петербурге.

«Скакалка входит в программу участниц соревнований «Небесная грация», которые проводит ежегодно . Выступающие на этом турнире должны делать программу по тем правилам, которые были, когда выступала она.

Четыре гимнастки, которые представили зрителям вне конкурса свои выступления со скакалкой, будут выступать на следующей неделе на «Небесной грации», – сказала Винер.

Турнир «Небесная грация» пройдет со 2 по 4 декабря на федеральной территории Сириус. Гимнастки будут соревноваться в многоборье с пятью предметами (скакалка, обруч, мяч, булавы, лента).