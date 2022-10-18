Василий Титов: «Мне грустно, что коллеги политизируют свое участие в конгрессе FIG»

Теги спортивная гимнастика FIG ФСГР Политика Василий Титов Гимнастика

Президент Федерации спортивной гимнастики России (ФГСР) Василий Титов отреагировал на то, что ряд европейских федераций бойкотирует конгресс Международной федерации гимнастики (FIG).

Из-за приглашения российских делегатов от участия в конгрессе отказались федерации Польши, Норвегии, Эстонии, Украины, Литвы, Италии и Нидерландов.

«В FIG входит 143 страны. Если даже восемь стран не будут участвовать, то кворум для принятия решения все равно имеется, это первое.

Во-вторых, у каждой федерации есть право участвовать или не участвовать. Мне грустно, что свое участие в конгрессе коллеги политизируют.

Мы продолжаем оставаться членами международной федерации, поэтому должны принимать участие во всех мероприятиях, организованных FIG. Массового бойкота нет», – сказал Титов.

Конгресс FIG пройдет 11-12 ноября в Стамбуле.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные