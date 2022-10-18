Василий Титов: «Мне грустно, что коллеги политизируют свое участие в конгрессе FIG»

Президент Федерации спортивной гимнастики России (ФГСР) Василий Титов отреагировал на то, что ряд европейских федераций бойкотирует конгресс Международной федерации гимнастики (FIG).

Из-за приглашения российских делегатов от участия в конгрессе отказались федерации Польши, Норвегии, Эстонии, Украины, Литвы, Италии и Нидерландов.

«В FIG входит 143 страны. Если даже восемь стран не будут участвовать, то кворум для принятия решения все равно имеется, это первое.

Во-вторых, у каждой федерации есть право участвовать или не участвовать. Мне грустно, что свое участие в конгрессе коллеги политизируют.

Мы продолжаем оставаться членами международной федерации, поэтому должны принимать участие во всех мероприятиях, организованных FIG. Массового бойкота нет», – сказал Титов.

Конгресс FIG пройдет 11-12 ноября в Стамбуле.