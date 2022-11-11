Канаева представляет Всероссийскую федерацию художественной гимнастики на конгрессе FIG в Стамбуле

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Двукратная олимпийская чемпионка Евгения Канаева как представительница Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) принимает участие в конгрессе Международной федерации гимнастики (FIG) в Стамбуле.

«От Всероссийской федерации художественной гимнастики на конгресс приехала Евгения Канаева», – сообщили в ВФХГ.

Конгресс FIG проходит 11-12 ноября в Стамбуле.

Помимо Канаевой, в работе конгресса от России принимают участие Василий Титов как член исполкома FIG, Всеволод Саломатов – от Федерации спортивной гимнастики России, Николай Макаров – от Федерации прыжков на батуте России, Владислав Оскнер – от Всероссийской федерации спортивной аэробики.

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