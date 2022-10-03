Валентина Родионенко: «Если нам разрешат выступать под нейтральным флагом с условиями, которые предложил Бах, мы откажемся. У нас предателей нет»

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко прокомментировала информацию о том, что федерации Польши и Эстонии бойкотируют конгресс Международной федерации гимнастики из-за допуска России и Беларуси.

«Мы ничего другого не ожидали от этих стран. Это их проблемы. Не думаю, что конгресс пойдет у них на поводу. Гимнастика в Эстонии очень слабая, в Польше тоже. Эти страны не диктуют моду.

Возможно, будет какой-то сговор, но вряд ли бойкот будет со стороны Китая, Турции. Это те страны, с которыми у нас нормальные отношения. Мы общаемся со многими федерациями. Они говорят одно, делают другое, а потом заявляют, что их заставили.

Что касается возможных положительных новостей для нас на конгрессе, неслучайно эти страны бойкотируют мероприятие, потому что они знают настрой FIG.

Но если нам разрешат выступать под нейтральным флагом с условиями, которые предложил , конечно, мы откажемся. У нас предателей нет», – сказала Родионенко.