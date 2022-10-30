Винер о ролике МОК без российских и советских гимнасток: «У нас Чайковского убрали, а вы говорите про гимнастику. Это все сторона одного и того же конца»

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер высказалась о ролике Международного олимпийского комитета (МОК) без российских и советских спортсменок.

Ранее МОК опубликовал видео «Эволюция женской спортивной гимнастики» – в него вошли нарезки выступлений с Олимпийских игр с 1956 по 2008 год. В ролике не оказалось ни одной из советских и российских чемпионок.

«Послушайте, у нас Чайковского убрали, а вы говорите про гимнастику. Это все сторона одного и того же конца. Вот и все», – сказала Винер.

МОК выложил видео «Эволюция женской спортивной гимнастики» с 1956 года. Там нет Латыниной, Корбут и других советских чемпионок