Ирина Винер: «Игры ШОС и БРИКС не будут ниже уровнем, чем-то, куда нас сейчас не допускают»

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики ( ) заявила, что Игры стран ШОС и БРИКС по уровню не будут уступать Олимпиадам и чемпионатам мира.

«У нас сейчас идет смена ориентиров. Мы перестраиваем работу на взаимодействие с членами ШОС, БРИКС и другими странами, кто относится к нам по-дружески и уважительно.

Мы должны проводить в нашей стране как можно больше соревнований, что мы и делаем. Все Кубки мира, которые проходили у нас в прошлые годы, мы сейчас делаем в России открытыми, на них довольно приличное представительство различных спортсменов из Казахстана, Узбекистана, Индии, Китая, Мексики, Сирии, Беларуси.

Кроме того, все регионы нашей страны культивируют художественную гимнастику и занимаются ею. У нас на чемпионате мира никогда не бывало такого количества стран, а каждый регион России подобен целой стране и по территории, и по уровню мастерства.

Когда мы проводим Кубок России, чемпионат России или клубные соревнования, мы имеем огромное представительство различных регионов, это сопоставимо с чемпионатом мира.

Конкуренция очень большая, и если у нас на этих соревнованиях еще будут присутствовать различные страны, то это как раз и будут Олимпийские игры.

Мы можем называть их иначе: Игры ШОС, Игры БРИКС, другого сообщества, к которому мы будем иметь отношение, но они нисколько не будут ниже уровнем, чем-то, куда нас сейчас не допускают», – сказала Винер.