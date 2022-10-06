Василий Титов: «Пасека никуда не уезжала! Мария в России»

Президент Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов отреагировал на слова призера Олимпийских игр об отъезде из страны.

Ранее сообщалось, что Пасека будет готовить сборную Китая к Олимпиаде-2024 в Париже.

«Пасека никуда не уезжала! Мария в России. Она могла уехать в Европу или США? У меня нет такой информации. Мария сейчас в России, это факт», – сказал Титов.

Мария Пасека: «Мой уезд из страны даст мне новые мысли, новое отношение ко всему, новую меня. Это моя разгрузка, где я смогу саморазвиться»