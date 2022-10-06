Василий Титов: «Пасека никуда не уезжала! Мария в России»

Теги спортивная гимнастика Женская сборная России по спортивной гимнастике ФСГР Мария Пасека Василий Титов Гимнастика

Президент Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов отреагировал на слова призера Олимпийских игр Марии Пасеки об отъезде из страны.

Ранее сообщалось, что Пасека будет готовить сборную Китая к Олимпиаде-2024 в Париже.

«Пасека никуда не уезжала! Мария в России. Она могла уехать в Европу или США? У меня нет такой информации. Мария сейчас в России, это факт», – сказал Титов.

Мария Пасека: «Мой уезд из страны даст мне новые мысли, новое отношение ко всему, новую меня. Это моя разгрузка, где я смогу саморазвиться»

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